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Зеленський ініціював телефонну розмову з Путіним, але у відповідь отримав тишу

Зеленський ініціював телефонну розмову з Путіним, але у відповідь отримав тишу

Київ • УНН

 • 194141 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський ініціював телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним. Але російська сторона проігнорувала його ініціативу. Про це глава української держави заявив у своєму відеозверненні, повідомляє кореспондент УНН.

Цитата

"Сьогодні я ініціював телефонну розмову з президентом Російської Федерації. Результат - тиша. Хоча тиша має бути на Донбасі", - заявив Зеленський.

Деталі

Він додав, що у зв'язку з мовчанням по той бік, гарант ухвалив рішення звернутися російською мовою до всіх громадян Росії.

У ході звернення Президент заявив, що не має наміру бомбити Донбас і закликав громадян Росії "прислухатися до голосу розуму".

“Ми точно знаємо: нам не потрібна війна – ні холодна, ні гаряча, ні гібридна. Але якщо на нас наступатимуть війська, якщо у нас спробують відібрати нашу країну, нашу свободу, наші життя та життя наших дітей – ми захищатимемося. Не наступати – а захищатись”, - заявив Президент.

Зеленський також заявив, що Україна готова вести переговори з Росією у всіх форматах, аби зберегти мир.

"Я знаю, що моє звернення не покажуть по російському телебаченню. Але громадяни Росії мають його побачити. Вони мають знати правду. А правда в тому, що треба зупинитися, поки ще не пізно. І якщо керівництво Росії не хоче заради миру сідати за стіл із нами, можливо, воно сяде за стіл із вами”, - підсумував Президент.

Додамо

Під час свого звернення гарант також заявив, що міжнародні партнери України запровадили превентивні санкції проти Росії. Глава держави наголосив, що Литва та Польща підтримали надання статусу Україні як кандидата на членство в ЄС.

Крім того, Зеленський додав, що керівництво Росії схвалило крок уперед для російських військ вздовж українських кордонів.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Занепокоєння посилилося, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що "російське вторгнення в Україну може статися будь-коли".

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.
Указ передбачає запровадження російських військ на територію Донбасу для "функцій підтримки миру".
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Проте, після рішення глави Кремля від 21 лютого, заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.

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