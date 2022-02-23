Наши международные партнеры ввели превентивные санкции против России - Зеленский

Детали

"Вчера Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций против России, сегодня США ввели новые санкции против "Северного потока 2". Пакет по персональным и экономическим санкциям против России утвердил и Европейский Союз. Новые санкции ввели также правительства Японии и Австралии. Я сегодня говорил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, он подтвердил, что страна уже готовит пакет санкций", - об этом сообщил Президент страны Владимир Зеленский в своем обращении.

Также Глава государства подчеркнул, что Литва и Польша поддержали предоставление статуса Украине как кандидата на членство в ЕС.