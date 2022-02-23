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15 марта, 19:03 • 88678 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 123939 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 98893 просмотра

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15 марта, 11:23 • 94909 просмотра

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Наши международные партнеры ввели превентивные санкции против России - Зеленский

Наши международные партнеры ввели превентивные санкции против России - Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. Владимир Зеленский сообщил, что международные партнеры Украины ввели превентивные санкции против России. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Детали

"Вчера Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций против России, сегодня США ввели новые санкции против "Северного потока 2". Пакет по персональным и экономическим санкциям против России утвердил и Европейский Союз. Новые санкции ввели также правительства Японии и Австралии. Я сегодня говорил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, он подтвердил, что страна уже готовит пакет санкций", - об этом сообщил Президент страны Владимир Зеленский в своем обращении.

Также Глава государства подчеркнул, что Литва и Польша поддержали предоставление статуса Украине как кандидата на членство в ЕС.

Украинские Национальные Новости

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