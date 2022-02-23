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Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
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Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

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Наші міжнародні партнери ввели превентивні санкції проти Росії - Зеленський

Наші міжнародні партнери ввели превентивні санкції проти Росії - Зеленський

Київ • УНН

 • 141949 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Володимир Зеленський повідомив, що міжнародні партнери України ввели превентивні санкції проти Росії. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

"Вчора Сполучені Штати запровадили новий пакет санкцій проти Росії, сьогодні США запровадили нові санкції проти "Північного потоку 2". Пакет з персональних та економічних санкцій проти Росії затвердив і Європейський Союз. Нові санкції запровадили також уряди Японії та Австралії. Я сьогодні говорив з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, він затвердив, що країна вже готує пакет санкцій", - про це повідомив Президент країни Володимир Зеленський у своєму зверненні. 

Також Глава держави підкреслив, що Литва і Польща підтримали надання статусу Україні як кандидата на членство в ЄС.

Українські Національні Новини

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