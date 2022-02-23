Наші міжнародні партнери ввели превентивні санкції проти Росії - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Володимир Зеленський повідомив, що міжнародні партнери України ввели превентивні санкції проти Росії. Про це повідомляє кореспондент УНН.
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"Вчора Сполучені Штати запровадили новий пакет санкцій проти Росії, сьогодні США запровадили нові санкції проти "Північного потоку 2". Пакет з персональних та економічних санкцій проти Росії затвердив і Європейський Союз. Нові санкції запровадили також уряди Японії та Австралії. Я сьогодні говорив з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, він затвердив, що країна вже готує пакет санкцій", - про це повідомив Президент країни Володимир Зеленський у своєму зверненні.
Також Глава держави підкреслив, що Литва і Польща підтримали надання статусу Україні як кандидата на членство в ЄС.