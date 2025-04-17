Американского производителя консервов "Главпродукт", национализированного кремлем, хотят использовать для снабжения продовольствием российской армии. Это может поставить под угрозу потепление отношений между москвой и США, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Пока США и кремль ведут переговоры о прекращении войны против Украины, производитель консервов "Главпродукт", единственная американская компания, взятая под контроль государства, оказался под прицелом.

В настоящее время "Главпродукт" находится под контролем "росимущества", поскольку его изъяли у Леонида Смирнова, проживающего в Лос-Анджелесе. российская прокуратура обвинила Смирнова и подконтрольные ему компании в выводе из россии в период с 2022 по 2024 год около 17 млн долларов.

Согласно письму нового руководства "Главпродукта" на имя генерального прокурора россии, изъятие было необходимым для обеспечения стабильного производства, в частности для будущих поставок в национальную гвардию и министерство обороны.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что рассмотрение вопроса о национализации "Главпродукта" станет частью разговора о перезагрузке отношений между США и россией.

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Кто управляет "Главпродуктом"

"росимущество" назначило нового генерального директора "Главпродукта" по просьбе производителя продуктов питания "Дружба народов". Согласно пресс-релизу за 2018 год, именно "Дружба народов" была единственным поставщиком для национальной гвардии россии в 2019-2020 годах.

Проведенное в 2018 году Фондом борьбы с коррупцией покойного оппозиционного политика Алексея Навального, показало, что тогдашний президент дмитрий медведев в 2017 году подписал указ о том, что "Дружба народов" стала единственным поставщиком национальной гвардии.

При этом сообщается, что "Главпродукт" ранее никогда не осуществлял поставок для российской армии.

Информация о владельцах "Дружбы народов" засекречена, однако в 2022 году стало известно, что структуры, связанные с агрохолдингом "Агрокомплекс имени Ткачева", приобрели "Дружбу народов".

Согласно отчетам независимого аудита компании за 2025 год конечным владельцем холдинга является Александр Ткачев, бывший министр сельского хозяйства россии, на которого ЕС еще в 2014 году наложил санкции за его поддержку оккупации Крыма россией. Очевидно, он и является председателем совета директоров холдинговой компании.

Дополнение

кремль предлагает сотрудничество американским компаниям на оккупированных территориях Украины в обмен на отмену санкций. москва также использует МАГАТЭ для легитимизации контроля над захваченными территориями.