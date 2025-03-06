кремль намагається використовувати бізнес-стимули в переговорах зі США для легітимізації анексованих територій України - ISW

Москва продовжує використовувати бізнес-стимули, щоб висувати додаткові вимоги до Сполучених Штатів Америки і підштовхувати Вашингтон до фактичного визнання анексії рф українських територій. Про це йдеться в аналітичному огляді Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Дослідники нагадують, що днями речник кремля дмитро пєсков заявив, що росія відкрита для співпраці з американськими компаніями, в тому числі на окупованих територіях України.

Однак пєсков поставив під сумнів те, що росія може співпрацювати з американськими компаніями, поки США не скасовують санкції - зазначається у звіті.

Аналітики також вказують, що така позиція кремля відображає стратегію щодо залучення міжнародних організацій, таких як Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), для легітимізації російського контролю над українськими територіями.

"Кремль використав дискусії з представниками МАГАТЕ щодо ЗАЕС, щоб стверджувати, що об’єкт знаходиться на території росії", - йдеться у звіті.

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Санкції США призвели до майже 20% падіння нафтогазових доходів росії. Так, за підсумками лютого 2025 року російська скарбниця отримала 771,3 млрд рублів податків з нафтогазових компаній. Це на 150 млрд рублів менше порівняно з показниками лютого 2024 року.

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