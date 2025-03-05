Україна конфіскувала активи російського морського регістру на сотні мільйонів
Київ • УНН
ВАКС конфіскував активи федеральної автономної установи "російський морський регістр судноплавства" в Україні. Серед конфіскованого майна - акції, грошові кошти, облігації на 146 млн грн, нерухомість та автомобілі.
Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) конфіскував низку активів федеральної автономної установи "російський морський регістр судноплавства" (РМРС) в Україні, відповідно до закону "Про санкції". Про це повідомляється на сайті Міністерства юстиції України, інформує УНН.
Деталі
У відомстві уточнили, що РМРС здійснює класифікацію морських суден, технічне спостереження за ними та видачу необхідних документів, свідоцтв та актів, в тому числі, і для суден військово-морського флоту рф. Також ця установа займається сертифікацією плавучих споруд, суднових механізмів, обладнання та пристроїв.
Крім того, "російський морський регістр судноплавства" активно долучалася до реалізації всіх нафтогазових проєктів російської федерації
Зокрема, за рішенням ВАКС у дохід держави стягнуто 100% від загальної кількості акцій ПрАТ "Морський регістр судноплавства" та ПрАТ "Морський регістр судноплавства в Україні"; 100 % частки статутного капіталу ТОВ "Морське бюро регістру"; право кредиторських вимог на суму понад 12 млн грн; грошові кошти на суму понад 27 млн грн; цінні папери (облігації внутрішньої державної позики) номінальною вартістю понад 146 млн грн; 8 об’єктів нерухомого майна; 8 легкових автомобілів.
"Апеляційна скарга на рішення Вищого антикорупційного суду може бути подана до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п’яти днів з дня проголошення рішення суду", - додали у Мін'юсті.
Нагадаємо
У лютому Кабмін звільнив Євгенія Ігнатенка з посади голови Держслужби морського транспорту. Тимчасовим керівником відомства призначено Миколу Кравчука.
Україна в Гаазі представила докази використання росією хімічної зброї05.03.25, 23:12 • 17039 переглядiв