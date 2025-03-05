Україна конфіскувала активи російського морського регістру на сотні мільйонів

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) конфіскував низку активів федеральної автономної установи "російський морський регістр судноплавства" (РМРС) в Україні, відповідно до закону "Про санкції". Про це повідомляється на сайті Міністерства юстиції України, інформує УНН.

Деталі

У відомстві уточнили, що РМРС здійснює класифікацію морських суден, технічне спостереження за ними та видачу необхідних документів, свідоцтв та актів, в тому числі, і для суден військово-морського флоту рф. Також ця установа займається сертифікацією плавучих споруд, суднових механізмів, обладнання та пристроїв.

Крім того, "російський морський регістр судноплавства" активно долучалася до реалізації всіх нафтогазових проєктів російської федерації - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за рішенням ВАКС у дохід держави стягнуто 100% від загальної кількості акцій ПрАТ "Морський регістр судноплавства" та ПрАТ "Морський регістр судноплавства в Україні"; 100 % частки статутного капіталу ТОВ "Морське бюро регістру"; право кредиторських вимог на суму понад 12 млн грн; грошові кошти на суму понад 27 млн грн; цінні папери (облігації внутрішньої державної позики) номінальною вартістю понад 146 млн грн; 8 об’єктів нерухомого майна; 8 легкових автомобілів.

"Апеляційна скарга на рішення Вищого антикорупційного суду може бути подана до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п’яти днів з дня проголошення рішення суду", - додали у Мін'юсті.

Нагадаємо

У лютому Кабмін звільнив Євгенія Ігнатенка з посади голови Держслужби морського транспорту. Тимчасовим керівником відомства призначено Миколу Кравчука.

Україна в Гаазі представила докази використання росією хімічної зброї