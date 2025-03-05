Украина конфисковала активы российского морского регистра на сотни миллионов
Киев • УНН
ВАКС конфисковал активы федерального автономного учреждения "российский морской регистр судоходства" в Украине. Среди конфискованного имущества - акции, денежные средства, облигации на 146 млн грн, недвижимость и автомобили.
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) конфисковал ряд активов федерального автономного учреждения "российский морской регистр судоходства" (РМРС) в Украине, в соответствии с законом "О санкциях". Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции Украины, информирует УНН.
Детали
В ведомстве уточнили, что РМРС осуществляет классификацию морских судов, технический надзор за ними и выдачу необходимых документов, свидетельств и актов, в том числе, и для судов военно-морского флота рф. Также это учреждение занимается сертификацией плавучих сооружений, судовых механизмов, оборудования и устройств.
Кроме того, "российский морской регистр судоходства" активно участвовал в реализации всех нефтегазовых проектов российской федерации
В частности, по решению ВАКС в доход государства взыскано 100% от общего количества акций ПрАТ "Морской регистр судоходства" и ПрАТ "Морской регистр судоходства в Украине"; 100 % доли уставного капитала ТОВ "Морское бюро регистра"; право кредиторских требований на сумму более 12 млн грн; денежные средства на сумму более 27 млн грн; ценные бумаги (облигации внутреннего государственного займа) номинальной стоимостью более 146 млн грн; 8 объектов недвижимого имущества; 8 легковых автомобилей.
"Апелляционная жалоба на решение Высшего антикоррупционного суда может быть подана в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение пяти дней с дня провозглашения решения суда", - добавили в Минюсте.
Напомним
В феврале Кабмин уволил Евгения Игнатенко с должности главы Госслужбы морского транспорта. Временным руководителем ведомства назначен Николай Кравчук.
Украина в Гааге представила доказательства использования россией химического оружия05.03.25, 23:12 • 17037 просмотров