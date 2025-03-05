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Украина конфисковала активы российского морского регистра на сотни миллионов

Киев • УНН

 • 19963 просмотра

ВАКС конфисковал активы федерального автономного учреждения "российский морской регистр судоходства" в Украине. Среди конфискованного имущества - акции, денежные средства, облигации на 146 млн грн, недвижимость и автомобили.

Украина конфисковала активы российского морского регистра на сотни миллионов

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) конфисковал ряд активов федерального автономного учреждения "российский морской регистр судоходства" (РМРС) в Украине, в соответствии с законом "О санкциях". Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции Украины, информирует УНН.

Детали

В ведомстве уточнили, что РМРС осуществляет классификацию морских судов, технический надзор за ними и выдачу необходимых документов, свидетельств и актов, в том числе, и для судов военно-морского флота рф. Также это учреждение занимается сертификацией плавучих сооружений, судовых механизмов, оборудования и устройств.

Кроме того, "российский морской регистр судоходства" активно участвовал в реализации всех нефтегазовых проектов российской федерации

- говорится в сообщении.

В частности, по решению ВАКС в доход государства взыскано 100% от общего количества акций ПрАТ "Морской регистр судоходства" и ПрАТ "Морской регистр судоходства в Украине"; 100 % доли уставного капитала ТОВ "Морское бюро регистра"; право кредиторских требований на сумму более 12 млн грн; денежные средства на сумму более 27 млн грн; ценные бумаги (облигации внутреннего государственного займа) номинальной стоимостью более 146 млн грн; 8 объектов недвижимого имущества; 8 легковых автомобилей.

"Апелляционная жалоба на решение Высшего антикоррупционного суда может быть подана в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение пяти дней с дня провозглашения решения суда", - добавили в Минюсте.

Напомним

В феврале Кабмин уволил Евгения Игнатенко с должности главы Госслужбы морского транспорта. Временным руководителем ведомства назначен Николай Кравчук.

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