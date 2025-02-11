Уряд звільнив керівника Адміністрації судноплавства: хто очолить відомство

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15 березня, 19:03 • 131122 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 189799 перегляди

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15 березня, 13:22 • 152803 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 142152 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 119546 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108652 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Кабмін звільнив Євгенія Ігнатенка з посади голови Держслужби морського транспорту. Тимчасовим керівником відомства призначено Миколу Кравчука.

Кабінет міністрів України звільнив Євгенія Ігнатенка з посади голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, передає УНН.

Деталі

"Кабінетом міністрів України звільнено Ігнатенка Євгенія Олександровича з посади голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України", - написав Мельничук.

Тимчасово виконувати обов’язки голови відомства, за рішенням уряду, буде Микола Кравчук.

Нагадаємо

Уряд звільнив заступника голови Державної авіаційної служби України Ігоря Зелінського і погодив призначення двох нових заступників голови Дніпропетровської ОДА. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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