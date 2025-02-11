Уряд звільнив керівника Адміністрації судноплавства: хто очолить відомство

Кабінет міністрів України звільнив Євгенія Ігнатенка з посади голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, передає УНН.

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"Кабінетом міністрів України звільнено Ігнатенка Євгенія Олександровича з посади голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України", - написав Мельничук.

Тимчасово виконувати обов’язки голови відомства, за рішенням уряду, буде Микола Кравчук.

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Уряд звільнив заступника голови Державної авіаційної служби України Ігоря Зелінського і погодив призначення двох нових заступників голови Дніпропетровської ОДА.