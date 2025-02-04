Уряд схвалив кадрові зміни у Державіаслужбі та Дніпропетровській ОДА: хто пішов і хто прийшов
Київ • УНН
Уряд звільнив заступника голови Державної авіаційної служби України Ігоря Зелінського. Також погоджено призначення двох нових заступників голови Дніпропетровської ОДА - Владислава Гайваненка та Олександра Москаленка.
Уряд звільнив заступника голови Державної авіаційної служби України Ігоря Зелінського і погодив призначення двох нових заступників голови Дніпропетровської ОДА, повідомив у вівторок представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.
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"Кабінетом міністрів України звільнено Зелінського Ігоря Леонідовича з посади заступника Голови Державної авіаційної служби України", - повідомив Мельничук.
З його слів, погоджено призначення:
- Владислава Гайваненка заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації;
- Олександра Москаленка заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
Уряд призначив відповідального за цифровізацію у Державіаслужбу24.12.24, 13:56 • 11157 переглядiв