Правительство одобрило кадровые изменения в Госавиаслужбе и Днепропетровской ОГА: кто ушел и кто пришел

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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Правительство уволило заместителя председателя Государственной авиационной службы Украины Игоря Зелинского. Также согласовано назначение двух новых заместителей председателя Днепропетровской ОГА - Владислава Гайваненко и Александра Москаленко.

Правительство уволило заместителя председателя Государственной авиационной службы Украины Игоря Зелинского и согласовало назначение двух новых заместителей председателя Днепропетровской ОГА, сообщил во вторник представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Кабинетом министров Украины уволен Зелинский Игорь Леонидович с должности заместителя Председателя Государственной авиационной службы Украины», - сообщил Мельничук.

По его словам, согласовано назначение:

  • Владислава Гайваненко заместителем председателя Днепропетровской областной государственной администрации;
  • Александра Москаленко заместителем председателя Днепропетровской областной государственной администрации.

Правительство назначило ответственного за цифровизацию в Госавиаслужбу24.12.24, 13:56 • 10985 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
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