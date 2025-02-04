Правительство одобрило кадровые изменения в Госавиаслужбе и Днепропетровской ОГА: кто ушел и кто пришел
Киев • УНН
Правительство уволило заместителя председателя Государственной авиационной службы Украины Игоря Зелинского. Также согласовано назначение двух новых заместителей председателя Днепропетровской ОГА - Владислава Гайваненко и Александра Москаленко.
Правительство уволило заместителя председателя Государственной авиационной службы Украины Игоря Зелинского и согласовало назначение двух новых заместителей председателя Днепропетровской ОГА, сообщил во вторник представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
Детали
«Кабинетом министров Украины уволен Зелинский Игорь Леонидович с должности заместителя Председателя Государственной авиационной службы Украины», - сообщил Мельничук.
По его словам, согласовано назначение:
- Владислава Гайваненко заместителем председателя Днепропетровской областной государственной администрации;
- Александра Москаленко заместителем председателя Днепропетровской областной государственной администрации.
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