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Правительство назначило ответственного за цифровизацию в Госавиаслужбу

Правительство назначило ответственного за цифровизацию в Госавиаслужбу

Киев  •  УНН

 • 2245 просмотра

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Кабинет Министров Украины назначил Даниила Меньшикова на должность заместителя Председателя Госавиаслужбы. Он будет отвечать за вопросы цифрового развития, трансформаций и цифровизации.

Кабинет министров Украины назначил Даниила Меньшикова на должность заместителя председателя Госавиаслужбы, сообщил во вторник представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Кабинетом Министров Украины назначен Меньшиков Даниил Алексеевич заместителем председателя Государственной авиационной службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации», - написал Мельничук.

О других назначениях и увольнениях не сообщается.

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность2 дек. 2024, 17:37 • 204111 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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