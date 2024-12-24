Правительство назначило ответственного за цифровизацию в Госавиаслужбу
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины назначил Даниила Меньшикова на должность заместителя Председателя Госавиаслужбы. Он будет отвечать за вопросы цифрового развития, трансформаций и цифровизации.
Кабинет министров Украины назначил Даниила Меньшикова на должность заместителя председателя Госавиаслужбы, сообщил во вторник представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
Детали
«Кабинетом Министров Украины назначен Меньшиков Даниил Алексеевич заместителем председателя Государственной авиационной службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации», - написал Мельничук.
О других назначениях и увольнениях не сообщается.
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