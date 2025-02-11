Правительство уволило руководителя Администрации судоходства: кто возглавит ведомство

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Кабмин уволил Евгения Игнатенко с должности главы Госслужбы морского транспорта. Временным руководителем ведомства назначен Николай Кравчук.

Кабинет министров Украины уволил Евгения Игнатенко с должности председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

"Кабинетом министров Украины уволен Игнатенко Евгений Александрович с должности председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины", - написал Мельничук.

Временно исполнять обязанности главы ведомства, по решению правительства, будет Николай Кравчук.

Напомним

Правительство уволило заместителя председателя Государственной авиационной службы Украины Игоря Зелинского и согласовало назначение двух новых заместителей председателя Днепропетровской ОГА. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

политика
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