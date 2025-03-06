кремль пытается использовать бизнес-стимулы в переговорах с США для легитимизации аннексированных территорий Украины - ISW
Киев • УНН
кремль предлагает сотрудничество американским компаниям на оккупированных территориях Украины в обмен на отмену санкций. москва также использует МАГАТЭ для легитимизации контроля над захваченными территориями.
москва продолжает использовать бизнес-стимулы, чтобы выдвигать дополнительные требования к Соединённым Штатам Америки и подталкивать Вашингтон к фактическому признанию аннексии рф украинских территорий. Об этом говорится в аналитическом обзоре Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Исследователи напоминают, что на днях пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что россия открыта для сотрудничества с американскими компаниями, в том числе на оккупированных территориях Украины.
Однако Песков поставил под сомнение то, что россия может сотрудничать с американскими компаниями, пока США не отменят санкции
Аналитики также указывают, что такая позиция кремля отражает стратегию по привлечению международных организаций, таких как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), для легитимизации российского контроля над украинскими территориями.
"кремль использовал дискуссии с представителями МАГАТЭ по ЗАЭС, чтобы утверждать, что объект находится на территории россии", - говорится в отчете.
Напомним
Санкции США привели к почти 20% падению нефтегазовых доходов россии. Так, по итогам февраля 2025 года российская казна получила 771,3 млрд рублей налогов с нефтегазовых компаний. Это на 150 млрд рублей меньше по сравнению с показателями февраля 2024 года.
Украина конфисковала активы российского морского регистра на сотни миллионов05.03.25, 23:40 • 19964 просмотра