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кремль хоче використати американську компанію для постачання консерв своїй армії - Reuters

Київ • УНН

 • 5312 перегляди

росія планує використовувати націоналізований "Главпродукт" для постачання армії. Компанію вилучили у бізнесмена, якого звинувачують у виведенні коштів.

кремль хоче використати американську компанію для постачання консерв своїй армії - Reuters

Американського виробника консервів "Главпродукт", націоналізованого кремлем, хочуть використовувати для постачання продовольства російській армії. Це може поставити під загрозу потепління відносин між москвою і США, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Поки США і кремль ведуть переговори про припинення війни проти України, виробник консервів "Главпродукт", єдина американська компанія, взята під контроль держави, опинився під прицілом.

Наразі "Главпродукт" перебуває під контролем "росмайна", оскільки його вилучили у Леоніда Смирнова, який проживає в Лос-Анджелесі. російська прокуратура звинуватила Смирнова і підконтрольні йому компанії у виведенні з росії в період з 2022 по 2024 рік близько 17 млн доларів.

Згідно з листом нового керівництва "Главпродукта" на ім'я генерального прокурора росії, вилучення було необхідним для забезпечення стабільного виробництва, зокрема для майбутніх постачань у національну гвардію і міністерство оборони.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що розгляд питання щодо націоналізації "Главпродукту" стане частиною розмови про перезавантаження відносин між США і росією.

Bloomberg: росія на переговорах із США просить купити літаки Boeing за рахунок заморожених активів16.04.25, 14:49 • 5984 перегляди

Хто керує "Главпродуктом"

"росмайно" призначило нового генерального директора "Главпродукту" на прохання виробника продуктів харчування "Дружба народів". Згідно з пресрелізом за 2018 рік, саме "Дружба народів" була єдиним постачальником для національної гвардії росії у 2019-2020 роках.

Проведене у 2018 році Фондом боротьби з корупцією покійного опозиційного політика Олексія Навального, засвідчило, що тодішній президент дмитро медведєв 2017 року підписав указ про те, що "Дружба народів" стала єдиним постачальником національної гвардії.

При цьому повідомляється, що "Главпродукт" раніше ніколи не здійснював поставок для російської армії.

Інформацію про власників "Дружби народів" засекречено, проте 2022 року стало відомо, що структури, пов'язані з агрохолдингом "Агрокомплекс імені Ткачова", придбали "Дружбу народів".

Згідно зі звітами незалежного аудиту компанії за 2025 рік кінцевим власником холдингу є Олександр Ткачов, колишній міністр сільського господарства росії, на якого ЄС ще в 2014 році наклав санкції за його підтримку окупації Криму росією. Очевидно, він і є головою ради директорів холдингової компанії.

Доповнення

кремль пропонує співпрацю американським компаніям на окупованих територіях України в обмін на скасування санкцій. москва також використовує МАГАТЕ для легітимізації контролю над захопленими територіями.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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