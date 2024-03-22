Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Члены девятой очереди реестра акцептованных требований кредиторов банка "Конкорд" обратились с открытым письмом в Фонд гарантирования вкладов физических лиц с требованием возобновить им выплаты. Если у ФГВФЛ пока недостаточно для этого средств, они предлагают продать ликвидные ОВГЗ, которые есть в собственности банка. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал участник инициативной группы бывший председатель правления банка "Конкорд" Юрий Задоя.

Я, как участник инициативной группы, представляющей интересы членов девятой очереди реестра акцептованных требований кредиторов банка "Конкорд" обратился в Фонд гарантирования вкладов физических лиц с требованием возобновить выплаты задолженности кредиторам, которая сейчас составляет около 171 миллиона гривен - рассказал Задоя.

По его словам, члены девятой очереди выплат подписали коллективное письмо, в котором требуют от Фонда возобновить им выплаты, ведь до старта процесса ликвидации "Конкорд" был успешным и прибыльным банком, а на его счетах было достаточно средств, чтобы быстро рассчитаться со всеми очередями вкладчиков и кредиторов.

Задоя также добавил, что инициативная группа в сопроводительном письме предложила Фонду, в случае отсутствия необходимой для расчетов суммы, продать 250 000 облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые есть в собственности "Конкорда". По его словам, номинальная стоимость этого пакета составляет 250 миллионов гривен, а номинальная доходность - 19,6%.

ФГВФЛ уже получал средства от процентов по этим ОВГЗ и следующая выплата запланирована на 3 апреля 2024 года. По словам Задои, члены 9-й очереди просят продать ОВГЗ сразу после выплаты, а полученные средства от продажи направить на завершение процесса ликвидации банка.

Мы обратились к руководству Фонда с требованием не делать людей, которые когда-то вложили средства в успешный банк, заложниками ситуации. Ведь пока Фонд обогащается на процентах от ОВГЗ и тратит на свое содержание более 8 миллионов гривен в месяц, свои средства не могут получить обычные вкладчики. Напомню, по закону защита прав вкладчиков является обязанностью ФГВФЛ - подчеркнул Задоя.

Добавим

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с декабря прошлого года остановил выплаты кредиторам из 9-й очереди реестра акцептованных требований кредиторов банка "Конкорд" несмотря на то, что до начала процесса ликвидации финучреждение было успешным и прибыльным и на его счетах достаточно средств для погашения всей задолженности перед всеми очередями вкладчиков и кредиторов.

Среди тех, кому задерживаются в частности благотворительная биржа "ДоброДій".

Акционеры банка "Конкорд" призвали Фонд быстрее завершить процесс, на который ФГВФЛ только в ближайшие полгода планирует потратить 50 млн грн. Средства, которые останутся в случае ускорения ликвидации, они обещают передать Вооруженным силам Украины.

Напомним

Несмотря на войну в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года процесс ликвидации был начат в отношении 8 банков. В 2023 году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения лицензии происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора - НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является необратимым.

Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.