Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
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Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группыЭксклюзив
Глава МИД Швеции: ЕС должен готовиться к "длительному" конфликту с россией
Еврокомиссия согласовала повышение тарифов на импорт зерновых из рф и беларуси. Теперь предложение должен одобрить Совет ЕС
Погибшей во время обстрела Николаева оказалась мама спортсменки Светланы Мальковой
Последствия российской атаки: по всему Харькову нет света, водоснабжение частично восстановлено
В Киеве открыли Офис Реестра убытков для Украины: его основные функции и для кого предусмотрен
Атака рф на Сумщину: восстановлено энергоснабжение в более половины обесточенных населенных пунктов
В Харьковской области вводят альтернативные оповещения о воздушной тревоге из-за перебоев со светом
Атака рф на Запорожье: количество жертв увеличилось до 3
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
Члены девятой очереди реестра акцептованных требований кредиторов банка "Конкорд" требовали от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возобновить выплаты путем продажи ликвидных ОВГЗ банка на сумму 250 млн гривен.
Глава МИД Швеции: ЕС должен готовиться к "длительному" конфликту с россией
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстром предупредил о "длительном" конфликте с россией, призвав ЕС предоставить долгосрочную военную и финансовую поддержку Украине.
Еврокомиссия согласовала повышение тарифов на импорт зерновых из рф и беларуси. Теперь предложение должен одобрить Совет ЕС
Европейская комиссия предлагает повысить тарифы на импорт зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из россии и беларуси в ЕС, чтобы предотвратить дестабилизацию рынка, бороться с экспортом незаконно присвоенного украинского зерна и лишить россию доходов, которые она использует для финансирования войны против Украины.
Погибшей во время обстрела Николаева оказалась мама спортсменки Светланы Мальковой
Во время российского обстрела Николаева погибла мама украинской спортсменки Светланы Мальковой, которая в это время в составе национальной сборной по прыжкам на батуте готовилась к отборочным соревнованиям к Олимпиаде-2024.
Последствия российской атаки: по всему Харькову нет света, водоснабжение частично восстановлено
Из-за массированного российского авиаудара по всему Харькову отсутствует электроснабжение, но коммунальные службы частично восстановили водоснабжение в городе с пониженным давлением.
В Киеве открыли Офис Реестра убытков для Украины: его основные функции и для кого предусмотрен
В Киеве открылся офис Международного реестра убытков для Украины, который будет фиксировать все убытки, нанесенные российской агрессией против Украины, и служить юридическим доказательством для обоснования требований о компенсации. Первые заявления о разрушении жилья ожидаются уже через несколько недель, а также планируется включить другие категории, такие как потеря жизни, здоровья, вынужденное перемещение и ущерб, нанесенный окружающей среде.
Атака рф на Сумщину: восстановлено энергоснабжение в более половины обесточенных населенных пунктов
Энергетики восстановили электроснабжение 342 из 621 населенных пунктов Сумской области, которые были обесточены из-за ракетных ударов россии.
В Харьковской области вводят альтернативные оповещения о воздушной тревоге из-за перебоев со светом
В связи с отключением электроэнергии в Харьковской области оповещение о воздушной тревоге будет передаваться через аудиосообщения на мобильные телефоны, громкоговорители и рации. При этом линия экстренного вызова 101 снова заработает.
Атака рф на Запорожье: количество жертв увеличилось до 3
Три человека погибли и 14 получили ранения в результате российского ракетного удара по Запорожской области.
Парламент Молдовы одобрил декларацию по поддержке вступления в ЕС
Парламент Молдовы одобрил Декларацию о европейской интеграции страны, назвав вступление в ЕС национальным приоритетом и подчеркнув преимущества, которые оно принесет с точки зрения суверенитета, демократии, экономического развития и социальной политики.