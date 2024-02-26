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ФГВФО зупинив виплати дев'ятій черзі кредиторів банку "Конкорд" попри достатню кількість коштів на рахунках - ексголова правління банку

Київ • УНН

 • 153588 перегляди

ФГВФО зупинив виплати дев'ятій черзі кредиторів банку "Конкорд" попри достатню кількість коштів на рахунках - ексголова правління банку

ФГВФО зупинив виплати дев'ятій черзі кредиторів банку "Конкорд" попри достатню кількість коштів на рахунках - ексголова правління банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з грудня минулого року зупинив виплати кредиторам з 9-ї черги реєстру акцептованих вимог кредиторів банку "Конкорд" попри те, що до початку процесу ліквідації фінустанова була успішною та прибутковою і на її рахунках достатньо коштів для погашення всієї заборгованості перед усіма чергами вкладників та кредиторів. Про це УНН повідомив колишній голова правління банку "Конкорд" Юрій Задоя.

У кінці грудня минулого року співзасновниця банку Олена Сосєдка повідомила, що кредитори з 9-ї черги реєстру акцептованих вимог кредиторів банку "Конкорд" почали отримувати виплати. Відповідне рішення про часткове задоволення вимог 72 кредиторів на суму 57 мільйонів гривень було ухвалене ще 11 грудня.

З того часу Фонд гарантування вкладів фізосіб виплатив 9-ій черзі всього чверть коштів.

"Фонд розпочав розраховуватись із кредиторами з 9-ї черги, проте вже з 21 грудня 2023 року виплати призупинилися. З яких причин розрахунки не провадяться, нам не відомо, адже до початку процесу ліквідації "Конкорд" був успішним, прибутковим банком, і наразі є достатньо коштів для того, щоб погасити всю заборгованість за всіма чергами", - розповів Юрій Задоя, який також є учасником 9-ї черги реєстру акцептованих вимог кредиторів банку "Конкорд".

Таким чином заборгованість перед кредиторами 9-ї черги становить ще близько 171 млн грн.

На момент початку ліквідації "Конкорд" був прибутковим банком, і на його рахунках досі залишається достатньо коштів як в національній, так і в іноземній валюті, а також наявні ліквідні ОВГЗ.

У відповідь на запит УНН Фонд гарантування вкладів фізосіб повідомив, що станом на 1 лютого 2024 року вкладникам банку "Конкорд" виплачено майже 596 млн грн, що становить 89,4% від загальної суми. Фонд запевняє, що виплати усім чергам кредиторів тривають, хоча це не відповідає дійсності. А запити УНН про причини зупинки розрахунків Фонд ігнорує.

Додамо

Попри війну в Україні процес виведення банків з ринку не зупинився. Так, з 24 лютого 2022 року процес ліквідації був розпочатий щодо 8 банків. Цього року вперше в Україні під ліквідацію і позбавлення ліцензії потрапили не лише банки-банкрути, а й прибуткові установи - ідеться про банк "Конкорд". Процес позбавлення банківської установи ліцензії відбувається без суду. Звісно, власники, акціонери банків можуть оскаржувати рішення регулятора - НБУ, уже після ухвалення ним рішення про ліквідацію банку, однак, загалом процес виведення банківської установи з ринку, якщо він запущений, є безповоротним. 

Окрім того, в Україні не урегульовано питання проведення ліквідації прибуткового банку. Як заявляла співвласниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка, на момент оголошення регулятором рішення про ліквідацію банку високоліквідних активів у фінустанові вистачало, аби провести всі необхідні виплати за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульовано законодавчо і загалом може тривати до трьох років.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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