ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с декабря прошлого года остановил выплаты кредиторам из 9-й очереди реестра акцептованных требований кредиторов банка "Конкорд", несмотря на то, что до начала процесса ликвидации финучреждение было успешным и прибыльным и на его счетах достаточно средств для погашения всей задолженности перед всеми очередями вкладчиков и кредиторов. Об этом УНН сообщил бывший глава правления банка "Конкорд" Юрий Задоя.

В конце декабря прошлого года соучредитель банка Елена Соседка сообщила, что кредиторы из 9-й очереди реестра акцептованных требований кредиторов банка "Конкорд" начали получать выплаты. Соответствующее решение о частичном удовлетворении требований 72 кредиторов на сумму 57 миллионов гривен было принято еще 11 декабря.

С тех пор Фонд гарантирования вкладов физлиц выплатил 9-й очереди всего четверть средств.

"Фонд начал рассчитываться с кредиторами с 9-й очереди, однако уже с 21 декабря 2023 года выплаты приостановились. По каким причинам расчеты не производятся, нам не известно, ведь до начала процесса ликвидации "Конкорд" был успешным, прибыльным банком, и сейчас есть достаточно средств для того, чтобы погасить всю задолженность по всем очередям", - рассказал Юрий Задоя, который также является участником 9-й очереди реестра акцептованных требований кредиторов банка "Конкорд".

Таким образом задолженность перед кредиторами 9-й очереди составляет еще около 171 млн грн.

На момент начала ликвидации "Конкорд" был прибыльным банком, и на его счетах до сих пор остается достаточно средств как в национальной, так и в иностранной валюте, а также имеющиеся ликвидные ОВГЗ.

В ответ на запрос УНН Фонд гарантирования вкладов физлиц сообщил, что по состоянию на 1 февраля 2024 года вкладчикам банка "Конкорд" выплачено почти 596 млн грн, что составляет 89,4% от общей суммы. Фонд уверяет, что выплаты всем очередям кредиторов продолжаются, хотя это не соответствует действительности. А запросы УНН о причинах остановки расчетов Фонд игнорирует.

Добавим

Несмотря на войну, в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. В частности, с 24 февраля 2022 года процесс ликвидации был начат в отношении 8 банков. В этом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения лицензии происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора - НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является необратимым.

Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.