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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кравчук: Европа хочет быть вовлечена в установление мира в Украине

Кравчук: Европа хочет быть вовлечена в установление мира в Украине

Киев  •  УНН

 • 1560 просмотра

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Европейские страны готовы присоединиться к установлению мира в Украине.

Европа намерена участвовать в процессе мирного урегулирования войны в Украине. Об этом сообщает "Мы - Украина", передает УНН.

Детали

Заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук подчеркнула, что заявления европейских политиков, в частности министра иностранных дел Люксембурга Ксавье Бетеля, свидетельствуют о желании быть привлеченными к установлению мира в Украине. Поскольку украинское государство - это кандидат на вступление в ЕС. Кроме того, ситуация на Европейском континенте влияет на безопасность всего региона, что побуждает государства Европы к активному сотрудничеству в поисках путей к миру.

Несмотря на смену лидеров в некоторых странах, европейские партнеры продолжают сохранять активный диалог с США, подчеркивая важность трансатлантического сотрудничества. Важным остается и вклад отдельных лидеров, которые даже вне официальных должностей поддерживают влиятельные связи, в частности в контексте поддержки Украины.

Европа стремится играть не только наблюдательную, но и проактивную роль в достижении мира, что отвечает интересам как Украины, так и всего континента.

ПАСЕ проведет дебаты относительно справедливого мира в Украине - нардеп27.01.25, 13:57 • 26512 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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