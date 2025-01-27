ПАСЕ проведет дебаты относительно справедливого мира в Украине - нардеп
Киев • УНН
ПАСЕ утвердила проведение срочных дебатов на тему «Европейская преданность справедливому миру в Украине». Дебаты и голосование за резолюцию запланированы на четверг во время зимней сессии.
Парламентская Ассамблея Совета Европы утвердила проведение дебатов по срочной процедуре о «Европейской преданности справедливому миру в Украине», дебаты и голосование за резолюцию запланированы на четверг, сообщила народный депутат, глава комитета ПАСЕ по культуре, науке, образованию и медиа, вице-президент ALDE Евгения Кравчук в Facebook, пишет УНН.
Детали
«Парламентская Ассамблея Совета Европы только что утвердила дебаты по срочной процедуре: «Европейская приверженность справедливому и длительному миру в Украине», - написала Кравчук.
По ее словам, дебаты и голосование за резолюцию состоятся в четверг во время зимней сессии ПАСЕ.
ПАСЕ начинает зимнюю сессию: на голосование запланированы актуальные для Украины резолюции27.01.25, 11:48 • 17809 просмотров