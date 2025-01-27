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ПАРЄ проведе дебати щодо справедливого миру в Україні - нардеп

ПАРЄ проведе дебати щодо справедливого миру в Україні - нардеп

Київ • УНН

 • 28124 перегляди

ПАРЄ затвердила проведення термінових дебатів на тему "Європейська відданість справедливому миру в Україні". Дебати та голосування за резолюцію заплановані на четвер під час зимової сесії.

Парламентська Асамблея Ради Європи затвердила проведення дебатів за терміновою процедурою про "Європейську відданість справедливому миру в Україні", дебати та голосування за резолюцію заплановані на четвер, повідомила народна депутатка, очільниця комітету ПАРЄ з культури, науки, освіти та медіа, віцепрезидентка ALDE Євгенія Кравчук у Facebook, пише УНН.  

Деталі

"Парламентська Асамблея Ради Європи щойно затвердила дебати за терміновою процедурою: "Європейська відданість справедливому і тривалому миру в Україні", - написала Кравчук.

З її слів, дебати та голосування за резолюцію відбудуться у четвер під час зимової сесії ПАРЄ.

ПАРЄ розпочинає зимову сесію: на голосування заплановано актуальні для України резолюції27.01.25, 11:48 • 29727 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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