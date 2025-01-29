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Кравчук: Європа хоче бути залучена до встановлення миру в Україні

Кравчук: Європа хоче бути залучена до встановлення миру в Україні

Київ • УНН

 • 91759 перегляди

Європейські країни готові долучитися до встановлення миру в Україні.

Європа має намір брати участь у процесі мирного врегулювання війни в Україні. Про це повідомляє "Ми - Україна", передає УНН.

Деталі

Заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук підкреслила, що заяви європейських політиків, зокрема міністра закордонних справ Люксембургу Ксав'є Бетеля, свідчать про бажання бути залученими до встановлення миру в Україні. Позаяк українська держава – це кандидат на вступ до ЄС. Крім того, ситуація на Європейському континенті впливає на безпеку всього регіону, що спонукає держави Європи до активної співпраці в пошуках шляхів до миру.

Попри зміну лідерів у деяких країнах, європейські партнери продовжують зберігати активний діалог із США, підкреслюючи важливість трансатлантичної співпраці. Важливим лишається і внесок окремих лідерів, які навіть поза офіційними посадами підтримують впливові зв’язки, зокрема в контексті підтримки України.

Європа прагне відігравати не лише спостережну, а й проактивну роль у досягненні миру, що відповідає інтересам як України, так і всього континенту.

ПАРЄ проведе дебати щодо справедливого миру в Україні - нардеп27.01.25, 13:57 • 28124 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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