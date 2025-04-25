Кратковременные дожди и местами грозы: какой будет погода в Украине 25 апреля

В пятницу, 25 апреля, в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

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По данным синоптиков, погоду в Украине будет формировать поле пониженного давления. Атмосферный фронт, который будет перемещаться с северо-запада, днем будет обуславливать неустойчивую погоду повсюду в Украине. В воздушных пространствах над Украиной постепенно готовятся изменения на похолодание с северных широт.

Днем в Украине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°; днем в западных и северных областях 18-23°, на остальной территории 21-26° - говорится в сообщении.

В Киеве и области в пятницу будет облачно с прояснениями, днем вероятен дождь. Температура воздуха составит 21-23° тепла.

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