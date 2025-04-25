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рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский
24 апреля, 18:25 • 18513 просмотра

рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский

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Кратковременные дожди и местами грозы: какой будет погода в Украине 25 апреля

Киев • УНН

 • 1008 просмотра

По данным Укргидрометцентра, 25 апреля в Украине будет переменная облачность, днем кратковременные дожди, местами грозы. Температура днем 18-26°.

Кратковременные дожди и местами грозы: какой будет погода в Украине 25 апреля

В пятницу, 25 апреля, в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

По данным синоптиков, погоду в Украине будет формировать поле пониженного давления. Атмосферный фронт, который будет перемещаться с северо-запада, днем будет обуславливать неустойчивую погоду повсюду в Украине. В воздушных пространствах над Украиной постепенно готовятся изменения на похолодание с северных широт.

Днем в Украине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°; днем в западных и северных областях 18-23°, на остальной территории 21-26°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в пятницу будет облачно с прояснениями, днем вероятен дождь. Температура воздуха составит 21-23° тепла.

Международный День ДНК и Светлая пятница: что еще отмечают 25 апреля25.04.25, 06:33 • 1040 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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