Короткочасні дощі та місцями грози: якою буде погода в Україні 25 квітня

У п'ятницю, 25 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

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За даними синоптиків, погоду в Україні формуватиме поле зниженого тиску. Атмосферний фронт, який переміщуватиметься з північного-заходу, вдень зумовлюватиме нестійку погоду повсюди в Україні. В повітряних просторах над Україною поступово готуються зміни на похолодання з північних широт.

Вдень в Україні короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°; вдень в західних та північних областях 18-23°, на решті території 21-26° - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, вдень імоіврний дощ. Температура повітря становитиме 21-23° тепла.

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