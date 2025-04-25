Короткочасні дощі та місцями грози: якою буде погода в Україні 25 квітня
Київ • УНН
За даними Укргідрометцентру, 25 квітня в Україні буде мінлива хмарність, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Температура вдень 18-26°.
У п'ятницю, 25 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
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За даними синоптиків, погоду в Україні формуватиме поле зниженого тиску. Атмосферний фронт, який переміщуватиметься з північного-заходу, вдень зумовлюватиме нестійку погоду повсюди в Україні. В повітряних просторах над Україною поступово готуються зміни на похолодання з північних широт.
Вдень в Україні короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°; вдень в західних та північних областях 18-23°, на решті території 21-26°
У Києві та області у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, вдень імоіврний дощ. Температура повітря становитиме 21-23° тепла.
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