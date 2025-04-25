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рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський
24 квітня, 18:25 • 19800 перегляди

рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський

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Короткочасні дощі та місцями грози: якою буде погода в Україні 25 квітня

Київ • УНН

 • 1506 перегляди

За даними Укргідрометцентру, 25 квітня в Україні буде мінлива хмарність, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Температура вдень 18-26°.

Короткочасні дощі та місцями грози: якою буде погода в Україні 25 квітня

У п'ятницю, 25 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

За даними синоптиків, погоду в Україні формуватиме поле зниженого тиску. Атмосферний фронт, який переміщуватиметься з північного-заходу, вдень зумовлюватиме нестійку погоду повсюди в Україні. В повітряних просторах над Україною поступово готуються зміни на похолодання з північних широт.

Вдень в Україні короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°; вдень в західних та північних областях 18-23°, на решті території 21-26°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, вдень імоіврний дощ. Температура повітря становитиме 21-23° тепла.

Міжнародний День ДНК та Світла пятниця: що ще відзначають 25 квітня25.04.25, 06:33 • 1372 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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