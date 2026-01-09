"Красная" ветка столичного метро возобновила работу: интервалы движения снова 5-6 минут

$42.990.27
07:26 • 9406 просмотра
Украина созывает Совбез ООН и Совет Украина-НАТО после заявления РФ о применении "орешника"
07:00 • 13737 просмотра
Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные
06:46 • 14114 просмотра
ВС ВСУ подтвердили российский удар БРСД по Украине, обезврежено 18 из 36 ракет и 226 из 242 дронов
8 января, 17:08 • 53185 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 55508 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 42959 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 58863 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 32277 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 20814 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 16961 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Популярные новости
Ночная атака на Киев: по меньшей мере два человека пострадали, повреждены дома в трех районах8 января, 23:26 • 26930 просмотра
российские белгород и орел погрузились в блэкаут после атаки дроновVideo8 января, 23:58 • 9146 просмотра
Атака на Киев: два человека погибли, число раненых растет9 января, 00:18 • 13106 просмотра
Повторное попадание: число погибших в Киеве возросло до трех, погиб медик, еще несколько ранены9 января, 01:22 • 7798 просмотра
Трамп готов защищать Украину, но есть нюанс – NYT9 января, 03:02 • 12528 просмотра
публикации
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 32470 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 53185 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 36404 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 58863 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 86231 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Львов
Соединённые Штаты
Львовская область
Киевская область
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 45900 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 49128 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 71882 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 90674 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 131769 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
Фокс Ньюс
The New York Times

"Красная" ветка столичного метро возобновила работу: интервалы движения снова 5-6 минут

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Движение поездов на красной линии метрополитена возобновлено в обычном режиме. Поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Лесная" со всеми остановками, интервалы движения составляют 5-6 минут.

"Красная" ветка столичного метро возобновила работу: интервалы движения снова 5-6 минут

В Киеве возобновлено движение поездов на всех участках "красной" линии метро в обычном режиме, сообщили в пятницу в КГГА, пишет УНН.

Работа "красной" линии метрополитена возобновлена в обычном режиме. Поезда курсируют на всем участке от станции "Академгородок" до станции "Лесная" со всеми остановками. Интервалы движения вернулись к плановым – 5-6 минут

- сообщили в КГГА.

Напомним

Ранее сообщалось, что между станциями "Левобережная" – "Арсенальная" на "красной" ветке для перевозки пассажиров с левого на правый берег будет курсировать 1 поезд с учетом текущей ситуации с электроснабжением после атаки рф, с ориентировочным интервалом движения около 20-25 мин.

Между "Левобережной" и "Арсенальной" будет курсировать один поезд метро09.01.26, 10:36 • 1098 просмотров

Юлия Шрамко

Киев
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Киевская городская государственная администрация
Киев