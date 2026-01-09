"Красная" ветка столичного метро возобновила работу: интервалы движения снова 5-6 минут
Киев • УНН
В Киеве возобновлено движение поездов на всех участках "красной" линии метро в обычном режиме, сообщили в пятницу в КГГА, пишет УНН.
Напомним
Ранее сообщалось, что между станциями "Левобережная" – "Арсенальная" на "красной" ветке для перевозки пассажиров с левого на правый берег будет курсировать 1 поезд с учетом текущей ситуации с электроснабжением после атаки рф, с ориентировочным интервалом движения около 20-25 мин.
