"Червона" гілка столичного метро відновила роботу: інтервали руху знову 5-6 хвилин

$42.990.27
50.180.25
ukenru
07:26 • 9174 перегляди
Україна скликає Радбез ООН та Раду Україна-НАТО після заяви рф про застосування "орєшніка"
07:00 • 13524 перегляди
Через зимову негоду обмеження для вантажівок досі у 5 областях, за добу 899 ДТП - патрульні
06:46 • 13946 перегляди
ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів
8 січня, 17:08 • 52843 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 55350 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 42847 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 58653 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23 • 32249 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 20803 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 16953 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
5.9м/с
84%
729мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нічна атака на Київ: щонайменше дві людини постраждали, пошкоджено будинки в трьох районах8 січня, 23:26 • 26441 перегляди
російські бєлгород та орел занурилися у блекаут після атаки дронівVideo8 січня, 23:58 • 8272 перегляди
Атака на Київ: дві людини загинули, кількість поранених зростає9 січня, 00:18 • 12658 перегляди
Повторне влучання: кількість загиблих у Києві зросла до трьох, загинув медик, ще кілька поранені9 січня, 01:22 • 6956 перегляди
Трамп готовий захищати Україну, але є нюанс - NYT9 січня, 03:02 • 12040 перегляди
Публікації
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 32277 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 52834 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 36233 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 58644 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 86068 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Львів
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Київська область
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 45810 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 49039 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 71807 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 90602 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 131695 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Fox News
The New York Times

"Червона" гілка столичного метро відновила роботу: інтервали руху знову 5-6 хвилин

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Рух поїздів на червоній лінії метрополітену відновлено у звичайному режимі. Поїзди курсують від станції "Академмістечко" до станції "Лісова" з усіма зупинками, інтервали руху становлять 5-6 хвилин.

"Червона" гілка столичного метро відновила роботу: інтервали руху знову 5-6 хвилин

У Києві відновлено рух поїздів на всіх ділянках "червоної" лінії метро у звичайному режимі, повідомили у п'ятницю в КМДА, пише УНН.

Роботу "червоної" лінії метрополітену відновлено у звичайному режимі. Поїзди курсують на всій ділянці від станції "Академмістечко" до станції "Лісова" з усіма зупинками. Інтервали руху повернулися до планових – 5-6 хвилин

- повідомили у КМДА.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що між станціями "Лівобережна" – "Арсенальна" на "червоній" гілці для перевезення пасажирів із лівого на правий берег курсуватиме 1 поїзд з урахуванням поточної ситуації з електропостачанням після атаки рф, з орієнтовним інтервалом руху в близько 20-25 хв.

Між “Лівобережною” та “Арсенальною” курсуватиме один поїзд метро09.01.26, 10:36 • 966 переглядiв

Юлія Шрамко

Київ
Графіки відключень електроенергії
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Київська міська державна адміністрація
Київ