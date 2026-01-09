"Червона" гілка столичного метро відновила роботу: інтервали руху знову 5-6 хвилин

У Києві відновлено рух поїздів на всіх ділянках "червоної" лінії метро у звичайному режимі, повідомили у п'ятницю в КМДА, пише УНН.

Роботу "червоної" лінії метрополітену відновлено у звичайному режимі. Поїзди курсують на всій ділянці від станції "Академмістечко" до станції "Лісова" з усіма зупинками. Інтервали руху повернулися до планових – 5-6 хвилин - повідомили у КМДА.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що між станціями "Лівобережна" – "Арсенальна" на "червоній" гілці для перевезення пасажирів із лівого на правий берег курсуватиме 1 поїзд з урахуванням поточної ситуації з електропостачанням після атаки рф, з орієнтовним інтервалом руху в близько 20-25 хв.

