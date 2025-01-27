«Крайне маловероятно": Китай ответил на заявление ЦРУ о происхождении COVID-19
Киев • УНН
Китай опроверг утверждение ЦРУ об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане, назвав это «крайне маловероятным». МИД Китая ссылается на совместные исследования с ВОЗ и призывает США прекратить политизировать этот вопрос.
Китай заявил, что утечка COVID-19 из лаборатории «крайне маловероятна», отвечая на заявление ЦРУ о вероятности такого происхождения вируса.
Об этом сообщает издание Barron's, передает УНН.
Вывод, что утечка из лаборатории крайне маловероятна, был сделан совместной группой экспертов Китая и ВОЗ на основе полевых исследований в соответствующих лабораториях в городе Ухань
Она добавила, что это признало как международное сообщество, так и научная среда.
Контекст
ЦРУ заявило, что с «низким уровнем уверенности» пришло к выводу, что вирус Covid-19 сбежал из исследовательского центра в Ухане. Это значительный отход от предыдущей позиции: в течение пяти лет ЦРУ заявляло, что собранные доказательства не могут с уверенностью определить, была ли вспышка вызвана инцидентом в лаборатории или вирус случайно перешел от зараженного дикого животного к людям на рынке в Ухане.
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Пекин призвал США «прекратить политизировать и использовать в своих интересах вопрос поиска происхождения». Мао заявила, что Вашингтон должен «прекратить очернять других и перекладывать вину на другие страны, а также как можно быстрее ответить на законные вопросы международного сообщества».
Напомним,
Новое заключение Центрального разведывательного управления США о распространении пандемии Covid-19 в 2019 году, было сделано после того, как Джон Рэдклифф стал директором ЦРУ во второй администрации Дональда Трампа.