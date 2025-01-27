"Вкрай малоймовірне": Китай відповів на заяву ЦРУ про походження COVID-19

Китай заявив, що витік COVID-19 із лабораторії "вкрай малоймовірний", відповідаючи на заяву ЦРУ про ймовірність такого походження вірусу.

Про це повідомляє видання Barron’s, передає УНН.

Висновок, що витік із лабораторії є вкрай малоймовірним, був зроблений спільною групою експертів Китаю та ВООЗ на основі польових досліджень у відповідних лабораторіях у місті Ухань - заявила представниця Міністерства закордонних справ Мао Нін.

Вона додала, що це визнала як міжнародна спільнота, так і наукове середовище.

Контекст

ЦРУ заявило, що з "низьким рівнем впевненості" дійшло висновку, що вірус Covid-19 втік з дослідницького центру в Ухані. Це значний відхід від попередньої позиції: протягом п’яти років ЦРУ заявляло, що зібрані докази не можуть з упевненістю визначити, чи був спалах викликаний інцидентом у лабораторії, чи вірус випадково перейшов від зараженої дикої тварини до людей на ринку в Ухані.

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Пекін закликав США "припинити політизувати та використовувати у своїх інтересах питання пошуку походження". Мао заявила, що Вашингтон має "припинити очорнювати інших і перекладати провину на інші країни, а також якнайшвидше відповісти на законні запитання міжнародної спільноти".

Нагадаємо

Новий висновок Центрального розвідувального управління США про поширення пандемії Covid-19 у 2019 році, було зроблено після того, як Джон Редкліфф став директором ЦРУ у другій адміністрації Дональда Трампа.