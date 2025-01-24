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Сенат утвердил Джона Рэтклиффа на должности директора ЦРУ

Сенат утвердил Джона Рэтклиффа на должности директора ЦРУ

Киев  •  УНН

 • 1546 просмотра

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Джон Рэтклифф стал новым директором ЦРУ после голосования в Сенате США с результатом 74 «за» и 25 «против». Демократы выразили обеспокоенность относительно его политической беспристрастности.

Сенат США утвердил Джона Рэтклиффа на должность директора Центрального разведывательного управления голосами от обеих партий. Решение было принято не единогласно. Об этом информирует издание The Hill и Associated Press (АР), передает УНН.

Детали

Отмечается, что Сенат Соединенных Штатов Америки в четверг, 23 января утвердил Джона Рэтклиффа на должность директора ЦРУ, кандидата, выдвинутого Президентом США Дональдом Трампом.

Трамп избрал нового директора ЦРУ - разведку США возглавит Джон Рэтклифф13.11.24, 07:11 • 19630 просмотров

На голосовании результаты распределились следующим образом: 74 "за" и 25 "против", немало демократов не поддержали его утверждение. 

Как пишет The Hill, в начале этой недели кандидатуру Джона Рэтклиффа  успели прокомментировать некоторые политики. В частности, лидер большинства в Сенате США Джон Тун упомянул предыдущий опыт Рэтклиффа на посту директора национальной разведки (DNI) и в комитете по разведке Палаты представителей.

Он принесет ценные знания и опыт на свою новую должность

- сказал Джон Тун.

"Господин Рэтклифф имеет соответствующий опыт и правильный подход к ЦРУ, и я с нетерпением жду сотрудничества с ним на его новой должности", - добавил сенатор Тун.

Республиканцы надеялись утвердить Рэтклиффа еще до вторника или среды, но демократы в последнюю минуту заблокировали его утверждение.

Так, сенатор Крис Мерфи указал на "серьезное беспокойство" некоторых его коллег-демократов относительно готовности Рэтклиффа дистанцироваться от политических интересов президента, работая на посту главы разведки в 2020 году.

Рэдклифф четко пообещал, что сохранит ЦРУ аполитичным и не уволит ни одного сотрудника агентства из-за политических предпочтений или оппозиции к президенту

- пишет АР.

На посту директора ЦРУ Рэтклифф должен в первую очередь решить ряд вопросов, некоторые из которых были рассмотрены во время слушаний на прошлой неделе. Он говорил о желании усилить способность агентства по сбору разведывательной информации и о своей поддержке раздела 702 Закона о наблюдении за иностранными разведками, который позволяет несанкционированное наблюдение за иностранными целями.

Напомним

Джон Рэтклифф заявил о росте риска конфликта США с ядерной державой из-за войны в Украине. Он также назвал текущую ситуацию самой сложной для нацбезопасности США за всю историю.

Трамп объявил новый состав Кабинета министров своей администрации21.01.25, 00:25 • 35153 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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