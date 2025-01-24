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Сенат затвердив Джона Реткліффа на посаді директора ЦРУ

Сенат затвердив Джона Реткліффа на посаді директора ЦРУ

Київ • УНН

 • 30340 перегляди

Джон Реткліфф став новим директором ЦРУ після голосування в Сенаті США з результатом 74 "за" та 25 "проти". Демократи висловили занепокоєння щодо його політичної неупередженості.

Сенат США затвердив Джона Реткліффа на посаду директора Центрального розвідувального управління голосами від обох партій. Рішення було ухвалено не одностайно. Про це інформує видання The Hill та Associated Press (АР), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Сенат Сполучених Штатів Америки у четвер, 23 січня затвердив Джона Реткліффа на посаду директора ЦРУ, кандидата, висунутого Президентом США Дональдом Трампом.

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На голосуванні результати розподілилися таким чином: 74 "за" та 25 "проти", чимало демократів не підтримали його затвердження. 

Як пише The Hill, на початку цього тижня кандидатуру Джона Реткліффа  встигли прокоментувати деякі політики. Зокрема, лідер більшості в Сенаті США Джон Тун згадав попередній досвід Реткліффа на посаді директора національної розвідки (DNI) і в комітеті з розвідки Палати представників.

Він принесе цінні знання та досвід на свою нову посаду

- сказав Джон Тун.

"Пан Реткліфф має відповідний досвід і правильний підхід до ЦРУ, і я з нетерпінням чекаю співпраці з ним на його новій посаді", - додав сенатор Тун.

Республіканці сподівались затвердити Реткліффа ще до вівторка чи середи, але демократи в останню хвилину заблокували його затвердження.

Так, сенатор Кріс Мерфі вказав на "серйозне занепокоєння" деяких його колег-демократів щодо готовності Реткліффа дистанціюватися від політичних інтересів президента, працюючи на посаді очільника розвідки у 2020 році.

Редкліфф чітко пообіцяв, що збереже ЦРУ аполітичним і не звільнить жодного співробітника агентства через політичні уподобання чи опозицію до президента

- пише АР.

На посаді директора ЦРУ Реткліфф має першочергово вирішити низку питань, деякі з яких були розглянуті під час слухань минулого тижня. Він говорив про бажання посилити здатність агентства зі збору розвідувальної інформації та про свою підтримку розділу 702 Закону про спостереження за іноземними розвідками, який дозволяє несанкціоноване спостереження за іноземними цілями.

Нагадаємо

Джон Реткліфф заявив про зростання ризику конфлікту США з ядерною державою через війну в Україні. Він також назвав поточну ситуацію найскладнішою для нацбезпеки США за всю історію.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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