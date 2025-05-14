КПП на границе со Словакией и Венгрией временно не будут работать
Киев • УНН
16 и 17 мая 2025 года временно приостановят работу КПП «Ужгород – Вишне Немецке» и «Чоп – Захонь». Причина – подключение систем резервного питания.
Будет проводиться подключение систем резервного питания, поэтому электросети будут некоторое время недоступны.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.
Детали
Два КПП на границе со Словакией и Венгрией временно не будут работать
- КПП «Ужгород – Вишне Немецке» - 16.05.2025 г. (с 10:00 по 15:00 ч.);
- КПП «Чоп – Захонь» - 17.05. 2025 г. (с 10:00 до 15:00 ч.).
Названа причина временного закрытия КПП:
По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области, в двух пунктах пропуска на границе со Словакией и Венгрией будет проводиться завершающая стадия по подключению систем резервного питания с временным отключением подстанций от электросети.
Временно в этих пунктах пропуска с украинской стороны будет приостановлен пропуск граждан и транспортных средств.
Напомним
Польские таможенники сообщили о прекращении забастовки и возобновлении работы пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск" в обоих направлениях. Движение грузовиков возобновлено в штатном режиме.
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