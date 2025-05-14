Будет проводиться подключение систем резервного питания, поэтому электросети будут некоторое время недоступны.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

Детали

Два КПП на границе со Словакией и Венгрией временно не будут работать - информирует ДМС Украины.

КПП «Ужгород – Вишне Немецке» - 16.05.2025 г. (с 10:00 по 15:00 ч.);

КПП «Чоп – Захонь» - 17.05. 2025 г. (с 10:00 до 15:00 ч.).

Названа причина временного закрытия КПП:

По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области, в двух пунктах пропуска на границе со Словакией и Венгрией будет проводиться завершающая стадия по подключению систем резервного питания с временным отключением подстанций от электросети.

Временно в этих пунктах пропуска с украинской стороны будет приостановлен пропуск граждан и транспортных средств. - предупредили в ДМС Украины.

Напомним

Польские таможенники сообщили о прекращении забастовки и возобновлении работы пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск" в обоих направлениях. Движение грузовиков возобновлено в штатном режиме.

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