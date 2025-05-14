КПП на границе со Словакией и Венгрией временно не будут работать

$41.500.04
46.090.07
ukenru
Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть
13:55 • 8884 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

Эксклюзив
13:50 • 8272 просмотра

“Хочет расширить полномочия до небес”: Янченко объяснила, почему глава АРМА Дума сопротивляется реформе

13:18 • 10378 просмотра

Совет Европы дал старт созданию Специального трибунала по агрессии рф против Украины

12:09 • 36238 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

Эксклюзив
14 мая, 07:33 • 41931 просмотра

Агрессивное поведение среди подростков: психологиня рассказала о причинах и дала рекомендации родителям

Эксклюзив
14 мая, 07:17 • 66684 просмотра

Биткоин - это индикатор финансовой и политической конъюнктуры. Финтех-эксперт рассказала, почему выросла крипта

14 мая, 05:56 • 59912 просмотра

Зеленский о возможной продолжительности войны: не десять лет

14 мая, 05:00 • 66336 просмотра

Финал Кубка Украины: "Динамо" против "Шахтера" - где смотреть, фаворит, настроения команд

14 мая, 04:00 • 152217 просмотра

Стартует НМТ-2025: как будет проходить и когда объявят результаты

13 мая, 21:24 • 61265 просмотра

Украинская группа Ziferblat вышла в финал Евровидения-2025 в Базеле

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3.5м/с
27%
745мм
Популярные новости

В СНБО заявляют о фейке насчет планов Венгрии вернуть часть украинских территорий

14 мая, 04:19 • 80509 просмотра

Сибига едет в Турцию для переговоров о достижении мира

14 мая, 05:20 • 72746 просмотра

Дружба на миллионы или откуда у народного депутата Копытина новенький "крузак"

14 мая, 08:02 • 72698 просмотра

Кто "слил" дела НАБУ? Международный аудит выявил провалы внутреннего контроля и влияние на дело Углавы

09:07 • 58354 просмотра

Опыт малой приватизации на примере Винницкого института землеустройства: нестыковки и победитель с "душком"

09:23 • 54138 просмотра
публикации

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

13:55 • 8886 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

12:09 • 36239 просмотра

Опыт малой приватизации на примере Винницкого института землеустройства: нестыковки и победитель с "душком"

09:23 • 54907 просмотра

Кто "слил" дела НАБУ? Международный аудит выявил провалы внутреннего контроля и влияние на дело Углавы

09:07 • 59124 просмотра

Дружба на миллионы или откуда у народного депутата Копытина новенький "крузак"

14 мая, 08:02 • 73443 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян появилась на судебном заседании в Париже в бриллиантах на миллионы долларов

14:08 • 1432 просмотра

Евровидение 2025: кто попадет в ТОП-5 – прогнозы букмекеров

11:12 • 15969 просмотра

Как спасти перезрелые бананы: три простых рецепта

09:18 • 21081 просмотра

Роберт Де Ниро призвал к протесту против Трампа на открытии Каннского кинофестиваля

14 мая, 06:55 • 29676 просмотра

Блогерки Мандзюк и Алхим собираются вместе поехать к военным на курское направление: что известно

13 мая, 16:52 • 57963 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

КПП на границе со Словакией и Венгрией временно не будут работать

Киев • УНН

 • 710 просмотра

16 и 17 мая 2025 года временно приостановят работу КПП «Ужгород – Вишне Немецке» и «Чоп – Захонь». Причина – подключение систем резервного питания.

КПП на границе со Словакией и Венгрией временно не будут работать

Будет проводиться подключение систем резервного питания, поэтому электросети будут некоторое время недоступны.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

Детали

  Два КПП на границе со Словакией и Венгрией временно не будут работать   

- информирует ДМС Украины.
  • КПП «Ужгород – Вишне Немецке» - 16.05.2025 г. (с 10:00 по 15:00 ч.);
    • КПП «Чоп – Захонь» - 17.05. 2025 г. (с 10:00 до 15:00 ч.).

      Названа причина временного закрытия КПП:

      По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области, в двух пунктах пропуска на границе со Словакией и Венгрией будет проводиться завершающая стадия по подключению систем резервного питания с временным отключением подстанций от электросети. 

      Временно в этих пунктах пропуска с украинской стороны будет приостановлен пропуск граждан и транспортных средств. 

      - предупредили в ДМС Украины.

      Напомним

      Польские таможенники сообщили о прекращении забастовки и возобновлении работы пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск" в обоих направлениях. Движение грузовиков возобновлено в штатном режиме.

      Киев должен выбирать соответствующий тон: Сийярто о блокировании Венгрией вступления Украины в ЕС03.05.25, 21:15 • 6545 просмотров

      Игорь Тележников

      Игорь Тележников

      Общество
      Петер Сийярто
      Словакия
      Венгрия
      Украина
      Киев
      Brent
      $66.38
      Bitcoin
      $103,923.70
      S&P 500
      $5,892.33
      Tesla
      $340.80
      Газ TTF
      $34.49
      Золото
      $3,195.15
      Ethereum
      $2,604.33