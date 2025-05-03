Киев должен выбирать соответствующий тон: Сийярто о блокировании Венгрией вступления Украины в ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на заявление украинского президента Владимира Зеленского, который раскритиковал официальный Будапешт за блокирование процесса вступления Украины в ЕС. Об этом он написал в Facebook, пишет УНН.

Детали

По словам Сийярто, Зеленский "должен смириться с мыслью, что все венгры действительно имеют право высказать свое мнение по вопросу ускоренного вступления Украины в ЕС".

Ведь факт остается фактом: Украина хочет присоединиться к объединению, членами которого являемся мы, а не наоборот... Поэтому Киев должен выбрать соответствующий тон написал он.

Дополнение

Ранее в этот день Зеленский во время общения с журналистами заявил, что венгерский премьер-министр провел контролируемый опрос, где люди якобы против вступления Украины в ЕС, но другие результаты показывают, что большинство поддерживают нашу страну. Владимир Зеленский заявил, что Орбан втягивает Украину в свои выборы.

Просто не надо нас втягивать в свои выборы. Он (Орбан – ред.) это делает. Тем, что он нас блокирует в ЕС. В конце концов, эта методика не будет выигрышной. Почему? Потому что все равно люди там за Украину - сказал Зеленский.

Напомним

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвиняет Украину в притеснении прав венгерского меньшинства на Закарпатье, заявив, что его страна не позволит Украине присоединиться к Европейскому Союзу, пока вопрос не будет решен.

Также министр Венгрии по делам ЕС Януш Бока заявлял, что будущее расширение ЕС зависит от результатов национальных консультаций в Венгрии с венгерскими гражданами, результаты которых планируют получить до лета - до завершения польского председательства в ЕС