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Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
3 травня, 09:33 • 16311 перегляди

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Київ має обирати відповідний тон: Сійярто про блокування Угорщиною вступу України до ЄС

Київ • УНН

 • 166 перегляди

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на критику Зеленського щодо блокування вступу України до ЄС. Він заявив, що Київ має зважати на думку Угорщини.

Київ має обирати відповідний тон: Сійярто про блокування Угорщиною вступу України до ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на заяву українського президента Володимира Зеленського, який розкритикував офіційний Будапешт за блокування процесу вступу України в ЄС. Про це він написав у Facebook, пише УНН.

Деталі

За словами Сійярто, Зеленський "має змиритися з думкою, що всі угорці дійсно мають право висловити свою думку з питання прискореного вступу України до ЄС".

Адже факт залишається фактом: Україна хоче приєднатися до об’єднання, членами якого є ми, а не навпаки... Тому Київ має обрати відповідний тон

написав він.

Доповнення

Раніше цього дня Зеленський під час спілкування з журналістами заявив, що угорський прем'єр-міністр провів контрольоване опитування, де люди начебто проти вступу України до ЄС, але інші результати показують, що більшість підтримують нашу країну. Володимир Зеленський заявив, що Орбан втягує Україну у свої вибори.

Просто не треба нас втягувати в свої вибори. Він (Орбан – ред.) це робить. Тим, що він нас блокує в ЄС. Зрештою, ця методика не буде виграшною. Чому? Тому що все одно люди там за Україну

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинувачує Україну в утиску прав угорської меншини на Закарпатті, заявивши, що його країна не дозволить Україні приєднатися до Європейського Союзу, поки питання не буде вирішено.

Також міністр Угорщини у справах ЄС Януш Бока заявляв, що майбутнє розширення ЄС залежить від результатів національних консультацій в Угорщині з угорськими громадянами, результати яких планують отримати до літа - до завершення польського головування у ЄС

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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