Київ має обирати відповідний тон: Сійярто про блокування Угорщиною вступу України до ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на заяву українського президента Володимира Зеленського, який розкритикував офіційний Будапешт за блокування процесу вступу України в ЄС. Про це він написав у Facebook, пише УНН.

Деталі

За словами Сійярто, Зеленський "має змиритися з думкою, що всі угорці дійсно мають право висловити свою думку з питання прискореного вступу України до ЄС".

Адже факт залишається фактом: Україна хоче приєднатися до об’єднання, членами якого є ми, а не навпаки... Тому Київ має обрати відповідний тон написав він.

Доповнення

Раніше цього дня Зеленський під час спілкування з журналістами заявив, що угорський прем'єр-міністр провів контрольоване опитування, де люди начебто проти вступу України до ЄС, але інші результати показують, що більшість підтримують нашу країну. Володимир Зеленський заявив, що Орбан втягує Україну у свої вибори.

Просто не треба нас втягувати в свої вибори. Він (Орбан – ред.) це робить. Тим, що він нас блокує в ЄС. Зрештою, ця методика не буде виграшною. Чому? Тому що все одно люди там за Україну - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинувачує Україну в утиску прав угорської меншини на Закарпатті, заявивши, що його країна не дозволить Україні приєднатися до Європейського Союзу, поки питання не буде вирішено.

Також міністр Угорщини у справах ЄС Януш Бока заявляв, що майбутнє розширення ЄС залежить від результатів національних консультацій в Угорщині з угорськими громадянами, результати яких планують отримати до літа - до завершення польського головування у ЄС