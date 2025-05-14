Проводитиметься підключення систем резервного живлення, тому електромережі будуть деякий час недоступні.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Державної митної служби України.

Деталі

Два КПП на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною тимчасово не працюватимуть - інформує ДМС України.

КПП «Ужгород – Вишнє Нємецьке» - 16.05.2025 р. (з 10:00 по 15:00 год.);

КПП «Чоп – Захонь» - 17.05. 2025 р. (з 10:00 до 15:00 год.).

Названо причину тимчасового закриття КПП:

За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, у двох пунктах пропуску, що на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною, проводитиметься завершальна стадія з підключення систем резервного живлення з тимчасовим відключенням підстанцій від електромережі.

Тимчасово у цих пунктах пропуску з української сторони буде призупинено пропуск громадян і транспортних засобів. - попередили в ДМС України.

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