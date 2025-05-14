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КПП на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною тимчасово не працюватимуть

Київ • УНН

 • 976 перегляди

16 та 17 травня 2025 року тимчасово призупинять роботу КПП «Ужгород – Вишнє Нємецьке» та «Чоп – Захонь». Причина - підключення систем резервного живлення.

КПП на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною тимчасово не працюватимуть

Проводитиметься підключення систем резервного живлення, тому електромережі будуть деякий час недоступні.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Державної митної служби України.

Деталі

  Два КПП на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною тимчасово не працюватимуть  

- інформує ДМС України.
  • КПП «Ужгород – Вишнє Нємецьке» - 16.05.2025 р. (з 10:00 по 15:00 год.);
    • КПП «Чоп – Захонь» - 17.05. 2025 р. (з 10:00 до 15:00 год.).

      Названо причину тимчасового закриття КПП:

      За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, у двох пунктах пропуску, що на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною, проводитиметься завершальна стадія з підключення систем резервного живлення з тимчасовим відключенням підстанцій від електромережі. 

      Тимчасово у цих пунктах пропуску з української сторони буде призупинено пропуск громадян і транспортних засобів. 

      - попередили в ДМС України.

      Нагадаємо

      Польські митники повідомили про припинення страйку та відновлення роботи пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" в обох напрямках. Рух вантажівок відновлено у штатному режимі.

      Київ має обирати відповідний тон: Сійярто про блокування Угорщиною вступу України до ЄС03.05.25, 21:15 • 6545 переглядiв

      Ігор Тележніков

      Ігор Тележніков

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