КПП на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною тимчасово не працюватимуть
Київ • УНН
16 та 17 травня 2025 року тимчасово призупинять роботу КПП «Ужгород – Вишнє Нємецьке» та «Чоп – Захонь». Причина - підключення систем резервного живлення.
Проводитиметься підключення систем резервного живлення, тому електромережі будуть деякий час недоступні.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Державної митної служби України.
Деталі
Два КПП на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною тимчасово не працюватимуть
- КПП «Ужгород – Вишнє Нємецьке» - 16.05.2025 р. (з 10:00 по 15:00 год.);
- КПП «Чоп – Захонь» - 17.05. 2025 р. (з 10:00 до 15:00 год.).
Названо причину тимчасового закриття КПП:
За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, у двох пунктах пропуску, що на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною, проводитиметься завершальна стадія з підключення систем резервного живлення з тимчасовим відключенням підстанцій від електромережі.
Тимчасово у цих пунктах пропуску з української сторони буде призупинено пропуск громадян і транспортних засобів.
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