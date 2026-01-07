Костел Святого Николая в Киеве передан в пользование римско-католической общине

Министерство культуры Украины передало костел Святого Николая в Киеве в пользование римско-католической общине. Об этом сообщила глава ведомства Татьяна Бережная, информирует УНН.

Детали

По ее словам, срок пользования, на который передано учреждение, составляет 50 лет.

Это означает, что без ограничений они смогут проводить здесь мессы, они смогут инвестировать свое время, усилия, средства в восстановление - рассказала Бережная.

В свою очередь уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что это решение является "проявлением справедливости, уважения к верующим и реального обеспечения свободы совести в Украине".

Контекст

В январе 2025 года суд удовлетворил иск общественного союза и обязал Министерство культуры вернуть костел Святого Николая в Киеве в пользование приходу Римско-Католической церкви.

В течение длительного времени католическая община Украины неоднократно обращалась к государственным органам с требованием вернуть им помещение костела святого Николая, которое более ста лет назад построили католики.

Напомним

В декабре 2024 года в результате российского ракетного удара по Киеву пострадал костел святого Николая - были повреждены башни и витражи храма.

План реставрации Николаевского костела в Киеве предусматривает возвращение к аутентичности