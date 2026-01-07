Костел Святого Миколая у Києві передано у користування римо-католицькій громаді
Київ • УНН
Міністерство культури України передало костел Святого Миколая у Києві римо-католицькій громаді в користування на 50 років. Це рішення дозволить проводити меси та інвестувати у відновлення храму.
Міністерство культури України передало костел Святого Миколая у Києві в користування римо-католицькій громаді. Про це повідомила очільниця відомства Тетяна Бережна, інформує УНН.
Деталі
За її словами, строк користування, на який передано заклад, становить 50 років.
Це означає, що без обмежень вони зможуть проводити тут меси, вони зможуть інвестувати свій час, зусилля, кошти у відновлення
У свою чергу уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що це рішення є "проявом справедливості, поваги до віруючих і реального забезпечення свободи совісті в Україні".
Контекст
У січні 2025 року суд задовольнив позов громадської спілки та зобов'язав Міністерство культури повернути костел Святого Миколая у Києві в користування парафії Римсько-Католицької церкви.
Упродовж тривалого часу католицька громада України неодноразово зверталася до державних органів з вимогою повернути їм приміщення костелу святого Миколая, що його понад сто років тому збудували католики.
Нагадаємо
У грудні 2024 року внаслідок російського ракетного удару по Києву постраждав костел святого Миколая - було пошкоджено вежі та вітражі храму.
