6 січня, 19:00 • 11134 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 22238 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 86275 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 138060 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 62083 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 78494 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 61284 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 83043 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 157335 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 62947 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Костел Святого Миколая у Києві передано у користування римо-католицькій громаді

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Міністерство культури України передало костел Святого Миколая у Києві римо-католицькій громаді в користування на 50 років. Це рішення дозволить проводити меси та інвестувати у відновлення храму.

Костел Святого Миколая у Києві передано у користування римо-католицькій громаді

Міністерство культури України передало костел Святого Миколая у Києві в користування римо-католицькій громаді. Про це повідомила очільниця відомства Тетяна Бережна, інформує УНН.

Деталі

За її словами, строк користування, на який передано заклад, становить 50 років.

Це означає, що без обмежень вони зможуть проводити тут меси, вони зможуть інвестувати свій час, зусилля, кошти у відновлення

- розповіла Бережна.

У свою чергу уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що це рішення є "проявом справедливості, поваги до віруючих і реального забезпечення свободи совісті в Україні".

Контекст

У січні 2025 року суд задовольнив позов громадської спілки та зобов'язав Міністерство культури повернути костел Святого Миколая у Києві в користування парафії Римсько-Католицької церкви.

Упродовж тривалого часу католицька громада України неодноразово зверталася до державних органів з вимогою повернути їм приміщення костелу святого Миколая, що його понад сто років тому збудували католики.

Нагадаємо

У грудні 2024 року внаслідок російського ракетного удару по Києву постраждав костел святого Миколая - було пошкоджено вежі та вітражі храму.

План реставрації Миколаївського костелу в Києві передбачає повернення до автентичності21.12.24, 21:19 • 29930 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКультура
Тетяна Бережна
Верховна Рада України
Київ