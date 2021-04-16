Средства на вакцины, взятые из программы медгарантий, будут возвращены в полном объеме - Степанов

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Средства на вакцины от коронавируса, которые Министерство здравоохранения перераспределяет с четвертого квартала по программе медицинских гарантий, будут возвращены в полном объеме. Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время выступления в парламенте, передает корреспондент УНН.