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Актуальное
Средства на вакцины, взятые из программы медгарантий, будут возвращены в полном объеме - Степанов

Средства на вакцины, взятые из программы медгарантий, будут возвращены в полном объеме - Степанов

Киев  •  УНН

 • 13265 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Средства на вакцины от коронавируса, которые Министерство здравоохранения перераспределяет с четвертого квартала по программе медицинских гарантий, будут возвращены в полном объеме. Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время выступления в парламенте, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"При формировании бюджета на этот год мы мыслили стратегически и прогнозировали, что на закупку вакцин понадобятся дополнительные финансовые ресурсы. Мы закладывали их в проект бюджета, эти цифры базировались на четких расчетах", - сказал Степанов.

Детали

В то же время по его словам, в конечном итоге Минздрав получил лишь четверть от необходимого.

"Сейчас в пожарном порядке нам пришлось в ручном режиме перераспределять средства с четвертого квартала медицинских гарантий на закупку вакцин. Чтобы прекратить хайп на эту тему, я официально заявляю, что эти средства будут возвращены в полном объеме. Они действительно принадлежат людям", - подчеркнул министр.

Что было ранее

Кабинет министров Украины выделил 6,5 млрд гривен на закупку вакцин против COVID-19 с общего финансирования программы медицинских гарантий.

Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила в своем Telegram-канале, что комитет по вопросам бюджета поддержал решение Кабмина о выделении 6,5 млрд гривен на закупку вакцин против COVID-19 с общего финансирования программы медицинских гарантий (это содержание больниц, зарплаты медикам, новые "скорые", закупка оборудования). По ее словам, Минфин был против такого перераспределения, однако Минздрав заверил, что это временная мера и в течение 3-х месяцев вернет средства обратно. За 6,5 млрд гривен планируется закупить 25 млн доз вакцины разных производителей.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.

При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Она должна была составить 200 тыс. доз. По данным Минздрава, вакцинация препаратом производства Sinovac в Украине должна была начаться уже 13 апреля.

Утром 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX - 117 тыс. доз.

Ранее Степанов также рассказал, что компания Pfizer подписала рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Ожидается, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.

В целом в настоящее время Украина должна получить 32 млн доз вакцин.

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