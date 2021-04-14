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Уряд передав на закупівлю вакцин від COVID-19 6,5 млрд грн з програми медгарантій

Уряд передав на закупівлю вакцин від COVID-19 6,5 млрд грн з програми медгарантій

Київ • УНН

 • 17481 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Кабінет міністрів України виділив 6,5 млрд гривень на закупівлю вакцин проти COVID-19 з загального фінансування програми медичних гарантій. Відповідна постанова № 338 була оприлюднена на Урядовому порталі, передає УНН.

Цитата

“Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2021 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання у сумі 6 500 000 тис. гривень шляхом:

• зменшення обсягу видатків за програмою 2308060 „Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення“ на суму 6 500 000 тис. гривень;
• збільшення обсягу видатків за програмою 2301270 „Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2“ у сумі 6 500 000 тис. гривень”, — йдеться в постанові.

Також уряд постановив внести до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II–IV кварталах 2021 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2021 р. № 133 “Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II–IV кварталах 2021 року” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 19, ст. 792), зміни, що додаються.

Окрім того, Міністерство фінансів протягом трьох місяців має подати пропозиції щодо джерел фінансування, з яких можна буде повернути до програми медичних гарантій 6,5 млрд гривень.

Народний депутат від “Слуги народу” Ольга Смаглюк-Василевська повідомила у своєму Telegram-каналі, що комітет з питань бюджету підтримав рішення Кабміну про виділення 6,5 млрд гривень на закупівлю вакцин проти COVID-19 з загального фінансування програми медичних гарантій (це утримання лікарень, зарплати медикам, нові “швидкі”, закупівля обладнання).

“Мінфін був проти такого перерозподілу, проте МОЗ запевнило, що це тимчасова міра та протягом 3-х місяців поверне кошти назад. За 6, 5 млрд гривень планується закупити 25 млн доз вакцини різних виробників”, — написала вона.

Доповнення

У Програму медичних гарантій на 2021 рік заклали 35 пакетів медичних послуг, які повинні оплачуватися з державного бюджету, серед них — пакет вакцинації проти COVID-19.

Державним бюджетом України на 2021 рік передбачено загалом більш ніж 3,9 мільярда гривень для проведення кампанії з вакцинації від коронавірусу.

Міністр Степанов розповів, що перші партії з 10 млн доз вакцини Pfizer очікуються вже в найближчі місяці. А перша партія вакцини Pfizer на 117 тисяч доз за програмою COVAX надійде до України зранку в п’ятницю, 16 квітня.

До того ж раніше він повідомляв, що Україна очікує постачання ще 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в рамках програми COVAX. При цьому, за його словами, в Україні переважна більшість дорослого населення буде вакцинована протягом 2021 року. Таким чином в цілому на цей момент Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.

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