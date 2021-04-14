Правительство передало на закупку вакцин от COVID-19 6,5 млрд грн по программе медгарантий

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“Осуществить в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Министерству здравоохранения на 2021 в общем фонде государственного бюджета, перераспределение расходов потребления в сумме 6500000 тыс. Гривен путем:

• уменьшение объема расходов по программе 2308060 „Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения“ на сумму 6 500 000 тыс. гривен;

• увеличение объема расходов по программе 2301270 „Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2“ в сумме 6500000 тыс. Гривен ”, - говорится в постановлении.

Также правительство постановило внести в Порядок реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в II-IV кварталах 2021 года, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 15 февраля 2021 № 133 "Некоторые вопросы реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в II-IV кварталах 2021 года “(Официальный вестник Украины, 2021, № 19, ст. 792), изменения, которые прилагаются.

Кроме того, Министерство финансов в течение трех месяцев должен подать предложения относительно источников финансирования, из которых можно будет вернуть в программу медицинских гарантий 6500000000 гривен.

Народный депутат от “Слуги народа” Ольга Смаглюк-Василевская сообщила в своем Telegram-канале, что комитет по вопросам бюджета поддержал решение Кабмина о выделении 6500000000 гривен на закупку вакцин против COVID-19 с общего финансирования программы медицинских гарантий (это содержание больниц , зарплаты медикам, новые “скорые”, закупка оборудования).

“Минфин был против такого перераспределения, однако МЗ заверил, что это временная мера и в течение 3-х месяцев вернет средства обратно. За 6, 5 млрд гривен планируется закупить 25 млн доз вакцины разных производителей ”, - написала она.

Дополнение

В Программу медицинских гарантий на 2021 заложили 35 пакетов медицинских услуг , которые должны оплачиваться из государственного бюджета, среди них — пакет вакцинации против COVID-19.



Государственным бюджетом Украины на 2021 предусмотрено всего более 3,9 миллиарда гривен для проведения кампании по вакцинации от коронавируса.

Министр Степанов рассказал , что первые партии с 10 млн доз вакцины Pfizer ожидаются уже в ближайшие месяцы. А первая партия вакцины Pfizer на 117 000 доз по программе COVAX поступит в Украину утром в пятницу, 16 апреля.

К тому же ранее он сообщал, что Украина ожидает поставку еще 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по его словам, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинирован в течение 2021 года. Таким образом в целом на данный момент Украина должна получить 32 млн доз вакцин.