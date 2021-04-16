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Кошти на вакцини, взяті з програми медгарантій, будуть повернуті в повному обсязі - Степанов

Київ • УНН

 • 13269 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Кошти на вакцини від коронавірусу, які Міністерство охорони здоров’я перерозподіляє з четвертого кварталу за програмою медичних гарантій, будуть повернуті в повному обсязі. Про це сказав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов під час виступу в парламенті, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“При формуванні бюджету на цей рік ми мислили стратегічно і прогнозували, що на закупівлю вакцин знадобляться додаткові фінансові ресурси. Ми закладали їх до проекту бюджету, ці цифри базувались на чітких розрахунках”, — сказав Степанов.

Деталі

Водночас з його слів, в кінцевому результаті МОЗ отримало лише чверть від необхідного.

“Зараз у пожежному порядку нам довелось в ручному режимі перерозподіляти кошти з четвертого кварталу медичних гарантій на закупівлю вакцин. Щоб припинити хайп на цю тему, я офіційно заявляю, що ці кошти будуть повернуті в повному обсязі. Вони дійсно належать людям”, — наголосив міністр.

Що було раніше

Кабінет міністрів України виділив 6,5 млрд гривень на закупівлю вакцин проти COVID-19 з загального фінансування програми медичних гарантій.

Народний депутат від “Слуги народу” Ольга Василевська-Смаглюк повідомила у своєму Telegram-каналі, що комітет з питань бюджету підтримав рішення Кабміну про виділення 6,5 млрд гривень на закупівлю вакцин проти COVID-19 з загального фінансування програми медичних гарантій (це утримання лікарень, зарплати медикам, нові “швидкі”, закупівля обладнання). З її слів, Мінфін був проти такого перерозподілу, проте МОЗ запевнило, що це тимчасова міра та протягом 3-х місяців поверне кошти назад. За 6,5 млрд гривень планується закупити 25 млн доз вакцини різних виробників.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Вона мала становити 200 тисяч доз. За даними МОЗ, вакцинація препаратом виробництва Sinovac в Україні мала розпочатися вже 13 квітня.

Зранку 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer у межах механізму COVAX - 117 тис. доз.

Раніше Степанов також розповів, що компанія Pfizer підписала рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.

В цілому наразі Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.

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