Коррупционная схема: экс-заместитель руководителя Главного сервисного центра МВД уведомлен о подозрении

Бывшему заместителю руководителя Главного сервисного центра МВД сообщено о подозрении по делу о коррупционной схеме на более чем миллион гривен при закупке оборудования для МВД. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет об экс-заместителе руководителя Главного сервисного центра МВД Александре Погорелом.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора детективы БЭБ Украины разоблачили коррупционную схему при закупке технического оборудования для нужд сервисных центров МВД - говорится в сообщении.

По данным следствия, бывший заместитель руководителя Главного сервисного центра МВД в 2023 году организовал проведение закупки защищенных планшетов на базе ОС Android у заранее определенной подконтрольной компании по завышенной цене.

В результате государству нанесен ущерб на более чем 1 млн грн. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Дополнение

Бывшему и.о. директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины сообщено о подозрении в растрате более 1 миллиарда бюджетных средств. По данным следствия, он заключил договоры на приобретение продуктов питания для ВСУ, завысив их стоимость.