Корупційна схема: ексзаступнику керівника Головного сервісного центру МВС повідомлено підозру

Колишньому заступнику керівника Головного сервісного центру МВС повідомлено про підозру у справі щодо корупційної схеми на понад мільйон гривень під час закупівлі обладнання для МВС. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Як стало відомо УНН з власних джерел, мова про ексзаступника керівника Головного сервісного центру МВС Олександра Погорілого.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора детективи БЕБ України викрили корупційну схему під час закупівлі технічного обладнання для потреб сервісних центрів МВС - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, колишній заступник керівника Головного сервісного центру МВС у 2023 році організував проведення закупівлі захищених планшетів на базі ОС Android у заздалегідь визначеної підконтрольної компанії за завищеною ціною.

Унаслідок цього державі завдано збитків на понад 1 млн грн. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Доповнення

