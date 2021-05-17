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Корабль королевского флота Великобритании зайдет в порт Одессы

Киев • УНН

 • 17642 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Патрульный корабль Королевского флота Великобритании "Trent" направляется в Одесский порт. Об этом говорится в сообщении посольства Великобритании в Турции, передает УНН.

Корабль королевского флота Великобритании зайдет в порт Одессы

Цитата:

“В сопровождении береговой охраны нашего друга и союзника Турции, HMS Trent проходит через прекрасный пролив Босфор, направляясь в Одессу через Черное море. Работая вместе с НАТО и региональными партнерами, Великобритания продолжит поддерживать безопасность и стабильность”, — говорится в сообщении.

Накануне мониторинговая группа Blackseanews и "Института Черноморских стратегических исследований" сообщила, что Trent направляется к проливу Босфор. 

Контекст
Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной. Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО. 

По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 000 военнослужащих. 

Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками". 22 апреля Минобороны России провело в оккупированном Крыму "межвидовые учения", которые посетил Шойгу. Затем, 22 апреля, Москва объявила об отводе войск. В то же время Российская Федерация объявила о закрытии до октября 2021 года части акватории Черного моря, в районе Керченского пролива, который соединяет это море с Азовским, для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. Запад реагировал на это критично.

Ранее британские СМИ сообщали, в мае два корабля ВМС Великобритании отправятся в Черное море - это было объявлено на фоне недавнего роста напряженности между Россией и Украиной. США ранее отказались отправлять сюда два корабля, заход которых был запланирован на конец апреля - начало мая. Позже США отправили сюда патрульный катер. 

Между тем, по сообщению российских СМИ, российские военные заявили, что после учений в оккупированном Крыму оставили в Черном море два больших десантных корабля Северного флота РФ - "Александр Отраковский" и "Кондопога". Что касается российского военного контингента, то, по сообщениям СМИ, в настоящее время на границе осталось около 80 тыс. человек.

По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, Россия очень медленно отводит войска от границы с Украиной, на сегодня можно говорить об отводе всего 4 тысяч военных с этого участка. 

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