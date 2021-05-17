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The Guardian

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Корабель королівського флоту Великої Британії зайде в порт Одеси

Київ • УНН

 • 17642 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Патрульний корабель Королівського флоту Великої Британії "Trent" прямує до Одеського порту. Про це йдеться в повідомленні посольства Великої Британії в Туреччині, передає УНН.

Корабель королівського флоту Великої Британії зайде в порт Одеси

Цитата:

"У супроводі берегової охорони нашого друга і союзника Туреччини, HMS Trent проходить через прекрасну протоку Босфор, прямуючи до Одеси через Чорне море. Працюючи разом з НАТО та регіональними партнерами, Велика Британія продовжить підтримувати безпеку і стабільність ", - йдеться в повідомленні.

Напередодні моніторингова група Blackseanews і "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" повідомила, що Trent направляється до протоки Босфор.

Контекст

Україна в кінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною. Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО.

За даними керівництва ЄС і України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму більше 100 000 військовослужбовців.

Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях "контрольними перевірками". 22 квітня Міноборони Росії провело в окупованому Криму "міжвидові навчання", які відвідав Шойгу. Потім, 22 квітня, Москва оголосила про відвід військ. У той же час Російська Федерація оголосила про закриття до жовтня 2021 року частини акваторії Чорного моря, в районі Керченської протоки, що з'єднує це море з Азовським, для військових кораблів і державних суден інших країн під приводом військових навчань. Захід реагував на це критично.

Раніше британські ЗМІ повідомляли, в травні два корабля ВМС Великої Британії відправляться в Чорне море - це було оголошено на тлі недавнього зростання напруженості між Росією і Україною. США раніше відмовилися відправляти сюди два корабля, захід яких був запланований на кінець квітня - початок травня. Пізніше США відправили сюди патрульний катер.

Тим часом, за повідомленням російських ЗМІ, російські військові заявили, що після навчань в окупованому Криму залишили в Чорному морі два великі десантні кораблі Північного флоту РФ - "Олександр Отраківський" і "Кондопога". Що стосується російського військового контингенту, то, за повідомленнями ЗМІ, в даний час на кордоні залишилося близько 80 тис. осіб.

За словами міністра оборони України Андрія Тарана, Росія дуже повільно відводить війська від кордону з Україною, на сьогодні можна говорити про відвід усього 4 тисяч військових з цієї ділянки.

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