К Черному морю идет патрульный корабль королевского флота Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Мониторинговая группа Blackseanews и "Института Черноморских стратегических исследований" сообщает, что к проливу Босфор в направлении Черного моря подходит патрульный корабль Королевского флота Великобритании OPV "Trent" (Р224). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook руководителя Мониторинговой группы BlaskSeaNews Андрея Клименко.
Детали
Как сообщается, это новый корабль, принят в состав Королевского флота в августе 2020 года.
"Интересный и верный тренд уже заметен среди наших союзников - именно патрульные корабли и патрульные операции по защите судоходства между Босфором и портами Одесской, Николаевской и Херсонской областей нам нужны сегодня для блокирования части рисков", - отметил Клименко.
Справка
Длина корабля класса River Batch 2 составляет 90 м, ширина - 13 м, водоизмещение - около 2000 т, максимальная скорость - 24 узла, дальность плавания - 5500 морских миль, экипаж - 60 человек, автономность - 35 суток.
Вооружение составляют одна 30-мм артиллерийская установка компании MSI-Defence Systems и две установки Mk.44.
Площадка позволяет принимать вертолеты Merlin. На корабле предусмотрены места для размещения подразделения морской пехоты численностью до 50 человек.