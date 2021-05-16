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К Черному морю идет патрульный корабль королевского флота Великобритании

Киев • УНН

 • 22071 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Мониторинговая группа Blackseanews и "Института Черноморских стратегических исследований" сообщает, что к проливу Босфор в направлении Черного моря подходит патрульный корабль Королевского флота Великобритании OPV "Trent" (Р224). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook руководителя Мониторинговой группы BlaskSeaNews Андрея Клименко.

К Черному морю идет патрульный корабль королевского флота Великобритании

Детали

Как сообщается, это новый корабль, принят в состав Королевского флота в августе 2020 года.

"Интересный и верный тренд уже заметен среди наших союзников - именно патрульные корабли и патрульные операции по защите судоходства между Босфором и портами Одесской, Николаевской и Херсонской областей нам нужны сегодня для блокирования части рисков", - отметил Клименко.

Справка

Длина корабля класса River Batch 2 составляет 90 м, ширина - 13 м, водоизмещение - около 2000 т, максимальная скорость - 24 узла, дальность плавания - 5500 морских миль, экипаж - 60 человек, автономность - 35 суток.

Вооружение составляют одна 30-мм артиллерийская установка компании MSI-Defence Systems и две установки Mk.44.

Площадка позволяет принимать вертолеты Merlin. На корабле предусмотрены места для размещения подразделения морской пехоты численностью до 50 человек.

Украинские Национальные Новости

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