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The Guardian

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До Чорного моря прямує патрульний корабель королівського флоту Великої Британії

Київ • УНН

 • 22071 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Моніторингова група Blackseanews та “Інституту Чорноморських стратегічних досліджень” повідомляє, що до протоки Босфор у напрямку Чорного моря підходить патрульний корабель Королівського флоту Великої Британії OPV "Trent" (Р224). Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook керівника Моніторингової групи BlaskSeaNews Андрія Клименко.

До Чорного моря прямує патрульний корабель королівського флоту Великої Британії

Деталі

Як повідомляється, це новий корабель, прийнятий до складу Королівського флоту в серпні 2020 року.

"Цікавий та вірний тренд вже помітний серед наших союзників - саме патрульні кораблі та патрульні операції із захисту судноплавства між Босфором та портами Одеської, Миколаївської та Херсонської областей нам потрібні сьогодні для блокування частини ризиків" - зазначив Клименко.

Довідково

Довжина корабля класу River Batch 2 складає 90 м, ширина – 13 м, водотоннажність – близько 2000 т, максимальна швидкість – 24 вузли, дальність плавання – 5500 морських миль, екіпаж – 60 осіб, автономність – 35 діб.

Озброєння складають одна 30-мм артилерійська установка компанії MSI-Defence Systems і дві установки Mk.44.

Майданчик дозволяє приймати вертольоти Merlin. На кораблі передбачені місця для розміщення підрозділу морської піхоти чисельністю до 50 осіб.

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