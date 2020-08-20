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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 73362 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100084 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123984 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105758 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125687 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100836 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101734 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103801 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Координационный совет оппозиции Беларуси требует срочной встречи с властью и силовиками

Координационный совет оппозиции Беларуси требует срочной встречи с властью и силовиками

Киев  •  УНН

 • 12411 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Координационный совет (КС) белорусской оппозиции обратился в органы власти и силовые структуры республики, для проведения встреч и обсуждения требований "большинства граждан Республики Беларусь". Об этом говорится в сообщении КС на их канале в Telegram, передает УНН.

“20.08.2020 были направлены официальные обращения в адрес Главы Администрации Президента И.Сергеенко, Генеральной Прокуратуры, Следственного комитета, МВД, КГБ с требованием срочного проведения встреч для обсуждения требований большинства граждан Республики Беларусь, изложенных в резолюции”, — говорится в сообщении

Добавляется, что участие членов КС организуется на мероприятиях, проводимых по всей территории Беларуси, в том числе, в мирных акциях, встречах работников трудовых коллективов и т.п.

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“Принято решение о расширении состава КС для включения в него большего количества профессионалов, готовых работать для решения политического кризиса”, — добавляется в сообщении КС.

Под вечер 20 августа в центре Минска собралось около 20 тысяч человек.

Напомним, Генпрокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело в связи с деятельностью Координационного совета оппозиции по подозрению в “захвате власти”.

Как сообщал УНН, в Беларуси президиум Координационного совета оппозиции вечером в среду, 19 августа, по итогам своего первого заседания принял резолюцию с основными требованиями к власти.

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