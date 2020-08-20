Координаційна рада опозиції Білорусі вимагає термінової зустрічі з владою та силовиками
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Координаційна рада (КР) білоруської опозиції звернулась до органів влади та силових структур республіки, для проведення зустрічей та обговорення вимог "більшості громадян Республіки Білорусь". Про це йдеться у повідомленні КР на їх каналі в Telegram, передає УНН.
“20.08.2020 були направлені офіційні звернення на адресу Глави Адміністрації Президента І.Сергеенко, Генеральної Прокуратури, Слідчого Комітету, МВС, КДБ з вимогою термінового проведення зустрічей для обговорення вимог більшості громадян Республіки Білорусь, викладених в Резолюції”, — йдеться у повідомленні
Додається, що участь членів КР організовується на заходах, що проводяться по всій території Білорусі, в тому числі, в мирних акціях, зустрічах працівників трудових колективів і т.п.
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“Прийнято рішення про розширення складу КР для включення в нього більшої кількості професіоналів, готових працювати для розв’язання політичної кризи”, — додається у повідомленні КР.
Під вечір 20 серпня в центрі Мінська зібралося близько 20 тисяч людей.
Нагадаємо, генпрокуратура Республіки Білорусь порушила кримінальну справу в зв’язку з діяльністю Координаційної ради опозиції за підозрою в “захопленні влади”.
Як повідомляв УНН, в Білорусі президія Координаційної ради опозиції ввечері в середу, 19 серпня, за підсумками свого першого засідання прийняв резолюцію з основними вимогами до влади.