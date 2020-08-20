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Координаційна рада опозиції Білорусі вимагає термінової зустрічі з владою та силовиками

Координаційна рада опозиції Білорусі вимагає термінової зустрічі з владою та силовиками

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Координаційна рада (КР) білоруської опозиції звернулась до органів влади та силових структур республіки, для проведення зустрічей та обговорення вимог "більшості громадян Республіки Білорусь". Про це йдеться у повідомленні КР на їх каналі в Telegram, передає УНН.

“20.08.2020 були направлені офіційні звернення на адресу Глави Адміністрації Президента І.Сергеенко, Генеральної Прокуратури, Слідчого Комітету, МВС, КДБ з вимогою термінового проведення зустрічей для обговорення вимог більшості громадян Республіки Білорусь, викладених в Резолюції”, — йдеться у повідомленні

Додається, що участь членів КР організовується на заходах, що проводяться по всій території Білорусі, в тому числі, в мирних акціях, зустрічах працівників трудових колективів і т.п.

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“Прийнято рішення про розширення складу КР для включення в нього більшої кількості професіоналів, готових працювати для розв’язання політичної кризи”, — додається у повідомленні КР.

Під вечір 20 серпня в центрі Мінська зібралося близько 20 тисяч людей.

Нагадаємо, генпрокуратура Республіки Білорусь порушила кримінальну справу в зв’язку з діяльністю Координаційної ради опозиції за підозрою в “захопленні влади”.

Як повідомляв УНН, в Білорусі президія Координаційної ради опозиції ввечері в середу, 19 серпня, за підсумками свого першого засідання прийняв резолюцію з основними вимогами до влади.

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