У Гомелі у справі про масові заворушення затримана довірена особа Тіхановської

“Як написав Судаленко на своїй сторінці в Facebook, Тетяна Каневська затримана і доставлена в СІЗО № 1 Мінська у кримінальній справі про масові заворушення”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Генпрокуратура Республіки Білорусь порушила кримінальну справу в зв’язку з діяльністю Координаційної ради опозиції за підозрою в “захопленні влади”.