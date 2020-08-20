У Гомелі у справі про масові заворушення затримана довірена особа Тіхановської
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Гомелі затримана довірена особа екскандидата у президенти Білорусі Світлани Тіхановської — Тетяна Каневська. Про це повідомив правозахисник Леонід Судаленко, передає УНН з посиланням на TUT.BY.
“Як написав Судаленко на своїй сторінці в Facebook, Тетяна Каневська затримана і доставлена в СІЗО № 1 Мінська у кримінальній справі про масові заворушення”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Генпрокуратура Республіки Білорусь порушила кримінальну справу в зв’язку з діяльністю Координаційної ради опозиції за підозрою в “захопленні влади”.