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"Контракт 18-24": сколько добровольцев уже подали заявки

Киев  •  УНН

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Министерство обороны получило более 10 тысяч заявок на годовой контракт от добровольцев через ""Резерв+"" и другие каналы. Контрактники в возрасте 18-24 лет получат 1 млн грн и будут служить на передовой.

С момента запуска программы "Контракт 18-24" в мобильном приложении "Резерв+" уже зарегистрировано более 10 тысяч обращений на добровольный годичный контракт с Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, информирует УНН.

Он уточнил, что подать заявку на подписание договора можно не только через "Резерв+", но и через сайт 18-24.army.gov.ua и горячую линию Минобороны.

"Приложение "Резерв+" - не единственный "вход", так сказать, в этот "периметр", потому что есть еще возможность непосредственно в бригадах вербоваться, есть центр рекрутинга, есть сайт "18-24". То есть есть несколько возможностей попасть на этот контракт", - подчеркнул представитель.

По его словам, в оборонном ведомстве ожидают, что благодаря добровольцам-контрактникам в возрасте от 18 до 24 лет военные ротации на фронте станут более частыми. Так, контрактники будут нести службу в подразделениях, которые работают непосредственно на передовой, и займут боевые должности.

"Эти ребята очень нужны. Они помогут чаще менять военных, которые ведут бои в окопах. Их примут в бригадах как своих и сделают все, чтобы они быстро адаптировались", - отметил Лазуткин.

Напомним

Минобороны запустило программу годичных контрактов для добровольцев 18-24 лет с выплатой 1 млн грн. По словам Лазуткина, подписав контракт, сначала доброволец получает 200 тысяч гривен, после прохождения подготовки - 300 тысяч гривен, буквально в течение 5 рабочих дней.

Годичные контракты для добровольцев 18-24 лет направлены на привлечение тех, кто не подлежит мобилизации, поэтому несправедливости по отношению к военнослужащим, которые служат давно, нет.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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