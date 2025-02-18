"Контракт 18-24": скільки добровольців уже подали заявки

З моменту старту програми "Контракт 18-24" в мобільному застосунку "Резерв+" уже зареєстровано понад 10 тисяч звернень на добровільний річний контракт зі Збройними силами України. Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, інформує УНН.

Він уточнив, що подати заявку на підписання угоди можна не лише через "Резерв+", а й через сайт 18-24.army.gov.ua та гарячу лінію Міноборони.

"Застосунок "Резерв+" – не єдиний "вхід", скажімо так, в цей "периметр", тому що є ще можливість безпосередньо в бригадах рекрутуватися, є центр рекрутингу, є сайт "18-24". Тобто є кілька можливостей потрапити на цей контракт", - підкреслив речник.

За його словами, в оборонному відомстві очікують, що завдяки добровольцям-контрактникам віком від 18 до 24 років військові ротації на фронті стануть частішими. Так, контрактники нестимуть службу у підрозділах, які працюють безпосередньо на передовій, і займатимуть бойові посади.

"Ці хлопці дуже потрібні. Вони допоможуть частіше змінювати військових, які ведуть бої в окопах. Їх приймуть у бригадах як своїх і зроблять усе, щоб вони швидко адаптувалися", - зазначив Лазуткін.

Нагадаємо

Міноборони запустило програму однорічних контрактів для добровольців 18-24 років з виплатою 1 млн грн. За словами Лазуткіна, підписавши контракт, спочатку доброволець отримує 200 тисяч гривень, після проходження підготовки – 300 тисяч гривень, буквально протягом 5 робочих днів.

Однорічні контракти для добровольців 18-24 років спрямовані на залучення тих, хто не підлягає мобілізації, тож несправедливості по відношенню до військовослужбовців, які служать давно, немає.